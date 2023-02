Lubelskie: Trudne warunki na drogach w regionie; na północy może być ślisko

Wszystkie drogi w województwie lubelskim są przejezdne – informują w poniedziałek drogowcy. Trudne warunki dla kierowców panują na Roztoczu, gdzie leży zajeżdżony śnieg, zaś na północy i wschodzie regionu może być ślisko. Najchłodniej, -6 st. Celsjusza jest obecnie w okolicach Łukowa.

Dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA przekazał, że wszystkie drogi krajowe i ekspresowe są czarne, suche. Również rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Kamil Jakubowski powiedział, że trasy wojewódzkie są przejezdne, ale kierowcy mogą spodziewać się utrudnień.

"Zajeżdżony śnieg z drogą czarną w koleinach występuje na Roztoczu, w okolicach Panasówki, Szczebrzeszyna, Zamościa, Józefowa i w okolicach dawnej drogi krajowej nr 17. Natomiast nawierzchnia czarna z lokalnym błotem pośniegowym może być w zachodniej części województwa lubelskiego" - poinformował.

Lokalnie ślisko jest w północnej i wschodniej części regionu. W centrum występuje nawierzchnia czarna, bez żadnych utrudnień.

Temperatura waha się od -3 st. C. do -6 st. C. Najchłodniej jest w okolicach Łukowa, Radzynia Podlaskiego.