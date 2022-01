Lubelskie: Trzy nowe łodzie patrolowe Straży Granicznej na Bugu

Trzy aluminiowe łodzie płaskodenne o łącznej wartości 300 tys. zł zostały zakupione do Nadbużańskiego Oddziału SG. Jak zaznaczyła rzeczniczka SG por. Anna Michalska, dzięki nim funkcjonariusze będą mogli jeszcze skuteczniej patrolować rzekę graniczną Bug.

"Łodzie marki Ultra Marine Explorer E420 już zostały dostarczone do placówek SG w Terespolu, Włodawie oraz Hrubieszowie. Dwie będą pomagać w ochronie polsko-białoruskiej granicy, a jedna polsko-ukraińskiej" - poinformowała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

Wymiary nowo zakupionych łodzi to: długość - 410 cm, szerokość - 174 cm, zanurzenie do 30 cm. Wyposażone są w silniki zaburtowe marki Mercury (moc 40 i 50 KM). Każda z łodzi ma również belkę świetlną z głośnikiem oraz urządzenie do monitorowania dna akwenu o zasięgu 40 m. Łodzie zostały zakupione wraz z przyczepami podłodziowymi służącymi do ich transportu.

Jak dodała rzeczniczka, zakup łodzi został dofinansowany ze środków NFOŚiGW. "Poza patrolowaniem granicy i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji przez graniczną rzekę Bug będą również wykorzystywane do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz likwidacji ich skutków na terenie województwa lubelskiego" - dodała por. Michalska.

Obecnie Nadbużański Oddział SG posiada łącznie 17 łodzi śródlądowych. Funkcjonariusze SG ochraniają granicę na rzece Bug o łącznej długości prawie 400 km, ponad 171 km to granica z Białorusią, a 228 km z Ukrainą. Granica na Bugu stanowi również granicę zewnętrzną UE.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu odnotowano 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Według danych Straży Granicznej, od początku 2022 r. polsko-białoruską granicę próbowały nielegalnie przekroczyć 96 osoby.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.