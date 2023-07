Lubelskie: Urząd marszałkowski przekazał Ukrainie kolejną karetkę

Samorząd województwa lubelskiego przekazał w czwartek Ukrainie trzynasty ambulans. W pełni wyposażona karetka i tir z darami trafią do obwodu ługańskiego.

Pod budynkiem urzędu marszałkowskiego w Lublinie została przekazana w czwartek karetka z wyposażeniem medycznym od Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na Ukrainę. To trzynasty ambulans, który samorząd województwa przekazał wschodnim sąsiadom.

"Nie ustajemy w pomocy dla Ukrainy. Przekazujemy dziś 41. transport z darami dla mieszkańców obwodu ługańskiego. Chcemy wesprzeć tereny objęte wojną, dlatego wysyłamy też ambulans. Trafi on w okolice Starobielska, który historycznie jest nam Polakom szczególnie bliski" - podkreślił marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Obecna w Lublinie mer Starobielska, przewodnicząca starobielskiej administracji wojskowej Yana Litvinowa wyjaśniła, że do tej pory była dwa razy wybierana na mera miasta.

"Jak wybuchła wojna, stanęłam przed wyborem - czy porzucić to wszystko i zrezygnować, czy stanąć do walki. Mój wybór to było stanąć do walki. Wojna oczywiście męczy, jest uciążliwa, ale z całego serca pragnę podziękować województwu lubelskiemu za wsparcie strony ukraińskiej, ponieważ Ukraina w tym momencie walczy w imieniu całego cywilizowanego świata, w imieniu demokratycznych wartości" - zaznaczyła Yana Litvinowa.

Z Lublina wyjechał w czwartek również 41. transport z pomocą rzeczową na Ukrainę, po raz pierwszy do obwodu ługańskiego. W tirze od samorządu województwa znalazła się m.in. żywność długoterminowa, chemia gospodarcza, środki higieny osobistej, agregaty prądotwórcze, środki medyczne, a także sprzęt biurowy. Wartość przekazanych darów wynosi ponad 200 tys. zł.

Jak podano, obwód ługański jest jednym z najstarszych partnerów województwa lubelskiego. Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. stał się terenem działań wojennych.

"Uniwersytet Ługański przeniesiono do Równego, władze regionu swoją siedzibę przeniosły i funkcjonują w mieście Dniepr, ludność wyjechała także do innych regionów - w większości do obwodu lwowskiego i zakarpackiego, a także do Polski" - przekazano w komunikacie.