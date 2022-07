Lubelskie: W wieku 103 lat zmarł Franciszek Skrzypczyk, ostatni żołnierz gen. Kleeberga

W wieku 103 lat zmarł ostatni żołnierz Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga - por. Franciszek Skrzypczyk, który brał udział m.in. w bitwie pod Kockiem.

Informację o śmierci por. Franciszka Skrzypczyka podała w mediach społecznościowych 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana. "Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Pana Porucznika Franciszka Skrzypczyka - ostatniego podkomendnego generała Franciszka Kleeberga, patrona 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Porucznik odszedł w wieku 103 lat" - przekazano.

Por. Franciszek Skrzypczyk w marcu 1939 r. został powołany do 80. Pułku Piechoty w Słonimie, który został wysłany w okolice Mławy, wchodząc w skład 20. Dywizji Piechoty "Modlin". W pierwszych dniach września brał udział w bitwie pod Mławą. Następnie dołączył do Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" i brał udział w bitwie pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską. Kilka dni po ogłoszeniu przez gen. Kleeberga kapitulacji wojsk polskich został zatrzymany przez Niemców i uwięziony w obozie dla internowanych w twierdzy Dęblin, skąd udało mu się uciec.

Skrzypczyk walczył także w Armii Krajowej. W 1943 roku został zatrzymany w łapance w Łukowie i wywieziony do obozu pracy w Berlinie. Do kraju wrócił pod nowym nazwiskiem "Jan Skrzypczyński" w celu uniknięcia represji politycznych. Do swojego nazwiska wrócił w 1956 r.

W 2019 roku został odznaczony Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości oraz medalem "Pro Patria". W zeszłym roku został awansowany na stopień porucznika.