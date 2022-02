Lubelskie: We Włodawie i Białej Podlaskiej wojsko buduje miasteczka kontenerowe dla żołnierzy

We Włodawie i Białej Podlaskiej powstają miasteczka kontenerowe dla żołnierzy, którzy wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej – poinformował PAP rzecznik 18 Dywizji Zmechanizowanej mjr Przemysław Lipczyński.

Lipczyński podał, że miasteczko kontenerowe we Włodawie powstaje na terenie udostępnionym wojsku przez gminę. Aktualnie stoi tam blisko 100 kontenerów mieszkalnych i sanitarnych, a docelowo ma być ok. 110.

"Kontenery z każdym dniem docierają do Włodawy. Miasteczko kontenerowe będzie w stanie pomieścić ok. 440 żołnierzy" - powiedział rzecznik 18 Dywizji.

Poinformował o podobnym miasteczku budowanym na terenie byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej, którego właścicielem jest wojsko. "Będzie mogło pomieścić do 600 żołnierzy" - dodał.

"Celem budowy tych miasteczek kontenerowych jest zapewnienie warunków socjalno-bytowych dla żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej, tych, którzy wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej" - powiedział Lipczyński.

"Oba miasteczka są w trakcie budowy. W ciągu najbliższych tygodni zostaną oddane do użytku" - podał.

Wyjaśnił, że teren pod kontenery wcześniej został przygotowywany przez pododdziały inżynieryjne. Obiekty są przewożone na specjalnych pojazdach i dostarczyła je Agencja Rezerw Strategicznych. Miasteczka we Włodawie i Białej Podlaskiej będą podobne do tych budowanych przez wojsko na misjach zagranicznych i są samowystarczalne.

"Są kontenery mieszkalne, magazynowe, sanitarne. Będą również wyposażone w mobilne pralnie" - powiedział Lipczyński.

Miasteczko kontenerowe budowane w Białej Podlaskiej będzie już drugim takim w mieście. W pierwszym, już funkcjonującym, stacjonują żołnierze nowo formowanego batalionu zmechanizowanego podlegającemu 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej.

"Jesteśmy na etapie przygotowania do budowy infrastruktury stałej na terenie po byłym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej. Zanim infrastruktura stała zostanie zbudowana żołnierze funkcjonują w miasteczku kontenerowym" - powiedział rzecznik.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.