Lubelskie: We wrześniu naukę rozpocznie ok. 330 tys. uczniów w regionie

Około 330 tys. uczniów rozpocznie 1 września naukę w blisko 2,4 placówkach oświatowych w województwie; liczba uczniów zmniejsza się drastycznie - powiedziała PAP Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Misiuk wskazała, że liczba uczniów rozpoczynających naukę 1 września może się jeszcze zmienić, ponieważ do 7 września dyrektorzy szkół mają czas na wprowadzenie tej informacji do systemu informacji oświatowej. "Nie należy spodziewać się istotnych zmian" - powiedziała. Zastrzegła, że wpływ na ostateczną liczbę może mieć liczba obywateli Ukrainy, którzy zdecydują się rozpocząć naukę w województwie lubelskim.

Za największe wyzwanie dla oświaty Teresa Misiuk uznała drastycznie zmniejszającą się liczbę uczniów. "Jest to związane z uwarunkowaniami demograficznymi, ale też z emigracją z województwa lubelskiego w inne obszary Polski lub poza Polskę" - powiedziała.

Jako przykład zjawiska podała, że w szkołach ponadpodstawowych w regionie jest więcej miejsc, niż uczniów w klasach ósmych szkół podstawowych. "Na początku sierpnia, kiedy byliśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zauważyliśmy, że nadal mamy w przybliżeniu 5 tys. miejsc wolnych" - stwierdziła.

Zdaniem kurator, prowadzenie szkół z wolnymi miejscami w klasach, głównie w małych miejscowościach i na wsiach, będzie wyzwaniem dla organów prowadzących. Nadmieniła, że spadku liczby uczniów nie odczuwają szkoły w Lublinie i większych miejscowościach.

Misiuk poinformowała, że w regionie pracuje ok. 38 tys. nauczycieli i w niektórych szkołach nadal są wolne etaty. W bazie kuratorium, dodała, znajduje się 749 ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, które dotyczą pełnych i niepełnych etatów, a także pracy na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. "Sytuacja zmienia się każdego dnia. Ruch kadrowy, który możemy śledzić na podstawie bazy wolnych miejsc pracy na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty pokazuje, że mamy do czynienia z sytuacją porównywalną do poprzednich lat" - wyjaśniła.

Kurator podała, że najbardziej poszukiwani są psycholodzy i psycholodzy specjalni w związku z wprowadzeniem od września tego roku obowiązku zatrudnienia w szkołach specjalistów z tych dziedzin. Duże zapotrzebowanie jest także na nauczycieli zawodu z różnych branż, mniejsze - na nauczycieli fizyki, chemii, geografii i biologii. Pojawiające się oferty naboru opisała, jako "naturalny ruch w systemie".

Zapytana przez PAP o zapotrzebowanie na nauczycieli przedmiotu Historia i Teraźniejszość (HiT), który od 1 września będzie sukcesywnie wprowadzany w szkołach ponadpodstawowych stwierdziła, że kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu posiadają zarówno nauczyciele historii, jak i wiedzy o społeczeństwie. "Oferty zatrudnienia nauczycieli HiT również się pojawiły, ale nauczanie tego przedmiotu nie wymaga nowych kwalifikacji i poszukiwanie nauczycieli nie wywołuje ruchu kadrowego" - wyjaśniła.

Odpowiadając na pytanie o wybór podręcznika do HiT zastrzegła, że to nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika, z którego będzie korzystał realizując podstawę programową. "W szkołach, gdzie jest więcej niż jeden nauczyciel do HiT potrzebna jest dyskusja nad wyborem podręcznika, który zdaniem nauczycieli, będzie najodpowiedniejszy do realizacji podstawy programowej" - powiedziała. Dodała, że to nauczyciel wybiera podręcznik. "Nie ma wymogu, by każdy nauczyciel wybrał ten sam podręcznik. Nauczyciel samodzielnie, autonomicznie decyduje, z jakiego podręcznika będzie korzystał" - podkreśliła.

Komentując kontrowersje wokół podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego stwierdziła, że "została wytworzona bardzo zła atmosfera". "Historyka o wielkim autorytecie, zasługach oceniają osoby, które z historią mają niewiele lub nic do czynienia. Czynią to w urągający godności człowieka sposób, co może budzić tylko i wyłącznie sprzeciw" - powiedziała kurator.

Mówiąc o zmianach w zakresie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Misiuk stwierdziła, że nie wszystkie jego elementy (m.in. nauka obchodzenia się z bronią, odpowiedzialnego korzystania i strzelania) zostaną wprowadzone w tym roku szkolnym. "Najbliższe dwa lata będą okresem przejściowym. Zmiany wejdą w życie w roku szkolnym 2024/2025" - zapowiedziała. Jak dodała, zapotrzebowanie na naukę odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań na wypadek sytuacji wojennej zgłaszali jej rodzice podczas wideokonferencji tuż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie.

Na koniec kurator wyraziła nadzieję, że rok szkolny 2022/2023 będzie pierwszym spokojnym rokiem po wybuchu pandemii. "Mam nadzieję, że będzie spokojniej" - podkreśliła.

Przekazała, że wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbędzie się 2 września w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, natomiast rozpoczęcie nowego roku kształcenia branżowego i zawodowego zaplanowano 5 września w Zespole Szkół nr 3 w Puławach.