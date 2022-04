Lubelskie: Wielu żołnierzy WOT spędzi święta, pełniąc służbę na granicy polsko-białoruskiej

Wielu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej spędzi święta, pełniąc służbę na granicy polsko-białoruskiej w ramach operacji "Silne Wsparcie". Wcześniej jednak przygotowali wielkanocne święconki, które wręczyli kombatantom i weteranom.

Oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Marta Gaborek poinformowała, że żołnierze WOT, pełniący służbę na wschodniej granicy, przygotowali kilkadziesiąt wielkanocnych święconek, które następnie wręczyli kombatantom, weteranom i osobom starszym podczas świątecznych odwiedzin.

"Spotkania te, jak zawsze były okazją do wielu wzruszeń, wspomnień i opowieści o przeszłości. To właśnie kombatanci i weterani są dla żołnierzy WOT wzorem oraz inspiracją do działania, dlatego chętnie angażują się w różne inicjatyw na ich rzecz" - wyjaśniła por. Gaborek.

Przekazała również, że wielu żołnierzy WOT spędzi Święta Wielkanocne z dala od bliskich, pełniąc służbę na polsko-białoruskiej granicy w ramach operacji "Silne Wsparcie" w czasie której - od 7 miesięcy - wykonują zadania na lądzie, wodzie i w powietrzu.

"Obecnie w działania te zaangażowanych jest już ponad 2 tys. żołnierzy WOT, którzy wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej na blisko połowie całkowitej długości polsko-białoruskiej granicy. Każdej doby, w systemie zmianowym żołnierze WOT wystawiają nawet ponad 300 patroli i setki posterunków rozmieszczonych wzdłuż granicy" - zaznaczyła rzeczniczka.

Jak dodała, po zmierzchu, na wybranych odcinkach granicy z Białorusią, pracują maszty oświetleniowe obsługiwane przez terytorialsów. Ponadto w województwie lubelskim żołnierze 2 LBOT prowadzą patrole konne w terenie trudnodostępnym oraz patrole wodne na rzece Bug.

"Bardzo ważnym i efektywnym narzędziem operacji +Silne Wsparcie+ są bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye, które od początku operacji spędziły w powietrzu ponad 1000 godzin, wykonując blisko 500 operacji powietrznych, z czego ponad 70 proc. w nocy" - wyliczyła por. Gaborek.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.