Lubelskie: Województwo otrzymało już ponad 275 mln zł do dyspozycji z programu regionalnego

Województwo otrzymało już ponad 275 mln zł do dyspozycji z programu regionalnego; do marca przyszłego roku do społeczeństwa trafi ponad 1 mld zł - powiedział w poniedziałek marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Marszałek województwa lubelskiego podczas konferencji prasowej powiedział, że Komisja Europejska cyklicznie dokonuje płatności zaliczkowych w odniesieniu do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. "Województwo lubelskie otrzymało już 10 płatności zaliczkowych na kwotę 60 mln euro. To ponad 275 mln zł" - powiedział Stawiarski dodając, że "te pieniądze są już w naszej dyspozycji".

Zapowiedział, że do marca przyszłego roku do społeczeństwa województwa lubelskiego trafi ponad 1 mld zł.

Wskazał, że w ubiegłym roku zarząd województwa lubelskiego dwukrotnie wnioskował do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zabezpieczenie 250 mln zł środków europejskich na płatności na rzecz beneficjentów na 2023 r. Natomiast w styczniu i maju wnioskował o zabezpieczenie 1 mld 47 mln zł na 2024 r. "Obecnie również wysłaliśmy zaktualizowane zapotrzebowanie na 2023 r. na wyższa kwotę - 477 mln zł" - uzupełnił.

"Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości jest w trakcie procesu płatności zaliczkowej na rzecz beneficjenta realizującego projekty w ramach działania 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP na kwotę 80 mln zł oraz w ramach działania 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce na 54 mln zł. Ogółem płatności wynoszą 134 mln zł z przeznaczeniem na fundusz przedsiębiorców w naszym regionie" - wyliczył marszałek.

Jak dodał, w maju br. Departament Wdrażania EFRR złożył dwa zlecenia płatności na 105 mln zł w ramach działania 4.7 Zwiększenie wykorzystania OZE oraz na 14 mln zł na działanie 4.9 Zwiększanie wykorzystania OZE w ramach innych instrumentów terytorialnych.

Dyrektor departament zarządzania programami regionalnymi Urzędu Marszałkowskiego WL Anna Brzyska powiedziała podczas konferencji, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 województwo lubelskie zakontraktowało umowy na ponad 1 mld zł. Jak podała, obecnie ocenianych jest 275 wniosków o dofinansowanie. "Do dzisiaj nasze województwo ogłosiło 29 naborów wniosków o dofinansowanie na kwotę 1 mld 752 mln zł" - poinformowała.

Mówiąc o planowanych naborach wskazała, że jeszcze w czerwcu przewiduje ogłoszenie 11 naborów o wartości 161 mln euro, w III kwartale - 19 naborów na 135 mln euro, IV kwartale - 26 naborów na 288 mln euro, I kwartale 2024 r. - 16 naborów na 265 mln euro, II kwartale - 3 naborów na 42 mln euro. Łącznie - dodała - w latach 2023-2024 zarząd województwa przewiduje ogłoszenie 75 naborów na 4 mld zł.

Marszałek odniósł się do słów europosła Krzysztofa Hetmana i radnego województwa Sławomira Sosnowskiego (obaj z PSL), który podczas konferencji 5 czerwca br. donosili o "realnym zagrożeniu brakiem wypłat środków europejskich dla województwa lubelskiego". Jak podawali politycy PSL, Komisja Europejska stwierdziła, że w odniesieniu do programów na lata 2021-2027 Polska nie spełnia trzech warunków podstawowych dla realizacji polityki spójności: skutecznego stosowania i wdrożenia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, kompleksowego planowania transportu na odpowiednim poziomie oraz ram strategicznych polityki na rzecz opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej.

"Nie istnieje żadna formalna przeszkoda uniemożliwiająca przeprowadzenie naboru, wybranie projektu do dofinansowania i podpisanie umowy z beneficjentem, jak również złożenia przez niego do instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej wniosku o płatność oraz rozliczenie tego wniosku z instytucją" - skomentował Stawiarski i zapowiedział, że "w ciągu najbliższych kilku miesięcy rząd doprowadzi do spełnienia wszystkich trzech pozostałych warunków".

Jak przypomniał, w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 również nie były spełnione wszystkie warunki wstępne (13 z 28), ale konkursy i nabory pozakonkursowe były ogłaszane i podpisywano umowy na dofinansowanie. "Dopiero 2 sierpnia 2017 r. Komisja Europejska potwierdziła spełnienie warunków podstawowych, czyli 2,5 roku od wydania decyzji Komisji zatwierdzającej program" - stwierdził marszałek dodając, że "w konsekwencji niespełnienia warunków wstępnych w poprzedniej perspektywie Komisja mogła również zawiesić część lub całość płatności okresowej na mocy programu".

24 listopada 2022 r. Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dokument szczegółowo określa zasady wydatkowania ponad 2,4 mld euro przeznaczonych dla regionu (o 170 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej 2014-2020), z czego ponad 1,7 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponad 700 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Środki europejskie zostaną przeznaczone na wsparcie projektów dotyczących rozwoju m.in. infrastruktury badawczo-rozwojowej, cyfryzacji, telemedycyny, termomodernizacji, OZE, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, turystyki, opieki zdrowotnej, przedszkoli, szkół, szkolnictwa i doradztwa zawodowego, a także aktywizacji zawodowej, pomocy stypendialnej, aktywizacji społecznej, integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich i usług opiekuńczych.