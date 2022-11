Lubelskie: Zablokowana dk 17 po wypadku w Wólce Panieńskiej

Zablokowana jest droga krajowa nr 17 w miejscowości Wólka Panieńska (woj. lubelskie), gdzie we wtorek przed południem zderzyły się trzy samochody - poinformowała asp. szt. Dorota Krukowska-Bubiło z KMP w Zamościu.

Policjantka podała, że dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu trzech samochodów osobowych, do którego doszło we wtorek ok. godz. 11:52 na drodze krajowej nr 17 w Wólce Panieńskiej.

Przekazała, że do zderzenia doszło na remontowanym odcinku drogi wyjazdowej z Zamościa w kierunku Tomaszowa Lubelskiego, gdzie w czasie przebudowy obowiązuje wahadło. "Aktualnie droga jest całkowicie zablokowana" - dodała.

Jak poinformował dyżurny punktu informacji drogowej lubelskiego oddziału GDDKiA, policja wyznaczyła objazd w obu kierunkach drogami lokalnymi przez Jatutów do dk 74 i Zamość.