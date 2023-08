Lubelskie: Zablokowana dk 2 w Worońcu; drzewo przewróciło się na jezdnię

Zablokowana jest droga krajowa nr 2 w miejscowości Woroniec (Lubelskie), gdzie drzewo przewróciło się na jezdnię; trwa udrażnianie drogi – podał w niedzielę dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA. Jak podała straż pożarna, z powodu burz w województwie lubelskim odnotowano 171 interwencji.

Lubelski oddział GDDKiA poinformował, że zablokowana jest droga krajowa nr 2 w miejscowości Woroniec na trasie z Międzyrzeca Podlaskiego do Białej Podl., gdzie drzewo przewróciło się na jezdnię. "Straż pożarna udrażnia drogę" - podała GDDKiA.

Jak przekazał dyżurny KW PSP w Lublinie, w związku z burzami, które w niedzielę przechodzą przez region strażacy interweniowali 171 razy. Najwięcej szkód w regionie wyrządził wiatr. Większość interwencji - wskazał - dotyczyła usuwania konarów drzew z dróg (131).

Poinformował, że strażacy wyjeżdżali także do uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych (12) i gospodarczych (12). "W powiecie parczewskim wiatr dość mocno uszkodził dach na kościele" - przekazał dodając, że w tym powiecie strażacy mieli najwięcej interwencji (58).

"Mieliśmy jeden pożar budynku gospodarczego od wyładowania atmosferycznego w powiecie krasnostawskim" - powiedział dyżurny. Jak podał, nie było osób poszkodowanych.

W niedzielę do godz. 22 w powiatach łukowskim, radzyńskim, bialskim, parczewskim, włodawskim, chełmskim i hrubieszowskim obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 45 mm, porywy wiatru do 90 km/h i grad.