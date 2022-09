Lubelskie: Zablokowana dk 74 we Frampolu

Z powodu pożaru kombajnu zbożowego zablokowana jest droga krajowa nr 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem; policja kieruje ruch objazdem - poinformowała we wtorek wieczorem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA podał, że do pożaru pojazdu na dk 74 we Frampolu doszło we wtorek około godz. 18. Nie ma poszkodowanych.

Droga jest zamknięta na czas gaszenia pożaru. Policja kieruje ruch objazdem przez centrum Frampola.

