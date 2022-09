Lubelskie: Zablokowana dk nr 2 między Białą Podlaską a Terespolem

Po wjechaniu ciężarówki do rowu nieprzejezdna jest droga krajowa nr 2 w Wólce Dobryńskiej (Lubelskie) między Białą Podlaską a Terespolem. Pojazd zablokował się w poprzek drogi. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 9.

GDDKiA poinformowała, że do wypadku ciężarówki doszło przed godz. 7 we wtorek na drodze krajowej nr 2 w Wólce Dobryńskiej między Białą Podlaską a Terespolem. Służby drogowe przekazały, że cieżąrówka wjechała do rowu i zablokowała się w poprzek drogi.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Policja i straż pożarna zabezpieczają miejsce zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 9.