Lubelskie: Zerwane dachy i połamane drzewa; 103 interwencje strażaków w związku z burzami

W związku z burzami, które w sobotę przechodziły przez województwo lubelskie, interweniowaliśmy łącznie 103 razy, głównie w powiecie tomaszowskim - powiedział PAP dyżurny KW PSP w Lublinie. Silny wiatr łamał drzewa i gałęzie, doprowadził też do uszkodzenia dachów na kilku budynkach.

Jak poinformował dyżurny KW PSP w Lublinie, z powodu burz i silnego wiatru strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania połamanych drzew i gałęzi z jezdni i chodników. Pomagali też zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych (sześć interwencji) i gospodarczych (siedem).

W sumie - przekazał dyżurny - w regionie odnotowano 103 interwencje, najwięcej w powiecie tomaszowskim (35), zamojskim (23) i hrubieszowskim (10). Nie ma informacji o rannych.

W sobotę do godz. 22 w województwie lubelskim obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami z silnymi opadami deszczu od 20 mm do 35 mm i porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.