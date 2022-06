Lubelskie: Zmiany w komunikacji miejskiej i utrudnienia w ruchu w Boże Ciało

W święto Bożego Ciała w czwartek, 16 czerwca, w różnych częściach Lublina i Puław ulicami przejdą procesje. W trakcie pochodów będą utrudnienia w ruchu, a także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej – poinformował lubelski ratusz.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował, że w związku z przejściem procesji Bożego Ciała i związanym z tym zamknięciem dla ruchu ulic: Królewskiej, Wyszyńskiego, Bernardyńskiej oraz pl. Wolności, w czwartek w godz. 11-13 obowiązywać będą objazdy dla komunikacji miejskiej linii nr 1, 3, 4, 6, 7, 13, 17, 23, 39, 55, 156, 159 i 160.

Linie nr 1 i 6 w obu kierunkach pojadą ulicami: Lwowską, al. Unii Lubelskiej i Lubelskiego Lipca'80. Linia nr 3 w kierunku Dąbrowicy pojedzie ulicami: Fabryczną, Al. Zygmuntowskimi, al. Piłsudskiego, Lipową i Al. Racławickimi, natomiast w kierunku Głuska: Al. Racławickimi, Lipową, al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskimi i Lubelskiego Lipca'80.

Linia nr 4 w obu kierunkach pojedzie ulicami: Krakowskie Przedmieście, 3 Maja, al. Solidarności i al. Tysiąclecia.

Linie nr 7, 13 i 55 w obu kierunkach pojadą ulicami: Fabryczna (linie 7 i 55) lub Lubelskiego Lipca'80 (13), Al. Zygmuntowskimi, al. Piłsudskiego, Lipową i Al. Racławickimi. Linia nr 17 w kierunku Abramowicka Dominów pojedzie ulicami: Podzamcze, al. Unii Lubelskiej i Lubelskiego Lipca'80, natomiast w kierunku Paderewskiego pojedzie ulicami: Fabryczną, al. Unii Lubelskiej i Podzamcze.

Linia nr 23 w kierunku przystanków Felin Uniwersytet/Felin Spiessa pojedzie ulicami: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Unii Lubelskiej i Fabryczną, natomiast w kierunku przystanków Kupiecka IKEA/Elizówka - giełda nie wyznaczono objazdów.

Linia nr 39 w obu kierunkach pojedzie ulicami: Narutowicza, Okopową, Zesłańców Sybiru, Kołłątaja, 3 Maja, al. Solidarności i al. Tysiąclecia.

Linie nr 156 i 160 w kierunku Choin pojadą ulicami: Fabryczną, al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia i Lubartowską, a w kierunkach Felina oraz os. Poręba ulicami: Lubartowską, Ruską, al. Unii Lubelskiej i Fabryczną.

Linia nr 159 w obu kierunkach pojedzie ulicami: Fabryczną, Al. Zygmuntowskimi, al. Piłsudskiego i Narutowicza.

Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza przekazała, że w różnych dzielnicach miasta poszczególne parafie będą wychodziły z procesjami na ulice i mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

W Śródmieściu procesja wyruszy z katedry o godz. 11:15, przejdzie ulicami: Królewską, Wyszyńskiego, Bernardyńską, pl. Wolności, Wróblewskiego, Krakowskim Przedmieściem, pl. Łokietka do Królewskiej i na pl. Katedralny. Zakończenie przewidziano o godz. 13.

Na Kośminku pierwsza procesja wyruszy o godz. 9.30 z kościoła św. Michała Archanioła przy ul. Fabrycznej, przejdzie chodnikiem przy ul. Fabrycznej do starego mostu na Bystrzycy, a następnie ulicami: Zamojską, Wyszyńskiego i Królewską na pl. Katedralny, gdzie dołączy się do procesji z katedry. Po zakończeniu uroczystości około godz. 13 procesja powróci ulicami: Wyszyńskiego, Zamojską, przez most i Fabryczną do kościoła parafialnego. Natomiast procesja z kościoła św. Maksymiliana Kolbego przy Drodze Męczenników Majdanka rozpocznie się o godz. 11, przejdzie ulicami: Wierzbową, Elektryczną, Krańcową, Olchową, Elektryczną i Wierzbową, skąd około godz. 12 powróci do kościoła.

W dzielnicy Kalinowszczyzna pierwsza procesja rozpocznie się o godz. 9.15 z kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy ul. Kalinowszczyzna 3, przejdzie ulicami: Kalinowszczyzna, Lwowską i Okrzei na plac osiedlowy, gdzie o godz. 10 odbędzie się msza święta. Natomiast procesja w parafii św. Antoniego Padewskiego przy ul. Kasztanowej odbędzie się w godz. 10-11.30 i przejdzie ulicami: Niepodległości, Tumidajskiego, Trześniowską i Niepodległości.

Na Czubach procesja z kościoła Matki Bożeń Różańcowej przy ul. Bursztynowej odbędzie się w godz. 9.30-11.30 i przejdzie ulicami: Bursztynową, Rubinową, Turkusową, Szafirową, Ametystową i Bursztynową.

Na Zemborzycach procesja z kościoła św. Marcina przy ul. Krężnickiej w godz. 9.45-11.45 przejdzie ul. Krężnicką do krzyża przy ul. Cienistej, skąd ul. Krężnicką powróci do kościoła.

W dzielnicy Głusk procesja z parafii św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej rozpocznie się o godz. 10 przy krzyżu u zbiegu ul. Głuskiej i Strojnowskiego, a następnie przejdzie ul. Głuską do kościoła. Zakończenie zaplanowano o godz. 11.

Na Wrotkowie procesja z kościoła św. Jana Pawła II przy ul. Fulmana w godz. 10-11 przejdzie ulicami: Emilii i Karola Wojtyłów, Wapnowskiego, Nałkowskich, Woronieckiego, Słomkowskiego, Fulmana, Nałkowskich, Wojtyłów i zakończy się przy rondzie Światowych Dni Młodzieży 2016.

Na Czechowie procesja z kościoła NMP Nieustającej Pomocy przy ul. Milenijnej w godz. 10-12 przejdzie al. Smorawińskiego do ronda gen. Kamińskiego, potem do ronda 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, a następnie powróci do kościoła.

Na Bronowicach procesja z kościoła św. Krzyża przy ul. Pogodnej rozpocznie się o godz. 10.30, przejdzie ulicami: Puchacza, Lotniczą, Pogodną i zakończy się o godz. 13.

Na Rurach wierni w godz. 10.30-13 przejdą z kościoła św. Józefa przy ul. Filaretów ulicami: Wallenroda, Grażyny, Rymwida, Filaretów i ponownie Wallenroda.

Na Węglinie w godz. 10.45-12 procesja z kościoła św. Jana Kantego przy ul. Berylowej przejdzie z placu kościelnego ulicami: Berylową, Jantarową w kierunku ul. Węglinek, a następnie z powrotem do kościoła tą samą trasą. Z kościoła św. Urszuli Ledóchowskiej przy ul. Roztocze wierni wyruszą o godz. 11.15, przejdą ulicami: Roztocze, Orkana i tą samą drogą wrócą do kościoła o godz. 13.

Na Konstantynowie procesja z kościoła Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka przy al. Kraśnickiej rozpocznie się o godz. 10.50, przejdzie ulicami: ul. Bohaterów Monte Cassino do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, a następnie powróci drugą jezdnią ul. Bohaterów Monte Cassino do kościoła o godz. 12:15.

Na Sławinku procesja z parafii Wieczerzy Pańskiej przy al. Warszawskiej przejdzie w godz. 11.15-13.30 ulicami: al. Warszawską, Strzelecką, Harcerską, Powstańców Śląskich, gen. Zajączka, Bohaterów Monte Cassino, Czeremchową i al. Warszawską.

Na Sławinie procesja z kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika przy ul. Zbożowej odbędzie się w godz. 10.50-12.30. Wierni przejdą ulicami: Zbożową, Sławinkowską, Świerkową i wrócą do kościoła ul. Zbożową.

W dzielnicy Szerokie procesja z kościoła Trójcy Świętej przy ul. Nałęczowskiej rozpocznie się o godz. 10.50, przejdzie ulicami: Gnieźnieńską, Słowian, Milczan, Polan, a następnie ul. Gnieźnieńską powróci do kościoła o godz. 13:30.

Pierwsza procesja na Dziesiątej wyruszy o godz. 11 z kościoła Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego, przejdzie ulicami: Kunickiego, Mickiewicza, Dunikowskiego, Herberta w stronę Zemborzyckiej, wejdzie w osiedle i zakończy się przy krzyżu o godz. 12. Następna procesja rozpocznie się o godz. 11.30 w kościele Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Tuwima, przejdzie ulicami Kunickiego, Sierpińskiego, Siemiradzkiego, Staffa, Tuwima i zakończy się o godz. 13.

W dzielnicy Za Cukrownią procesja z kościoła św. Teresy przy ul. Krochmalnej przejdzie w godz. 11-12.30 ulicami: Krochmalną, Betonową, Radzikowską, Przeskok, Dzierżawną, Włościańską, Piekarską, a następnie ponownie Betonową i Krochmalną.

Na Tatarach wierni z kościoła Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej przejdą w godz. 11-12.30 ulicami: Gospodarczą w kierunku Hutniczej, przez osiedle dojdą do Odlewniczej, a następnie Kresową i Gospodarczą powrócą na plac przed kościołem.

Na Felinie w godz. 11.20-13.30 wierni z kościoła Trójcy Przenajświętszej przy ul. Jagiełły przejdą ulicami Jagiełły i Królowej Jadwigi.

Na Wieniawie parafianie z kościoła Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala przy ul. Popiełuszki w godz. 11.30-13 przejdą ulicami: Popiełuszko, Poniatowskiego, al. Racławickimi, Głowackiego i ponownie. Popiełuszki.

Na Czechowie pierwsza procesja odbędzie się w godz. 12-14 i wezmą w niej udział wierni z kościoła Dobrego Pasterza przy ul. Radzyńskiej, którzy przejdą ulicami: Paganiniego, Kiepury, Chęcińskiego, Lipińskiego i ponownie Paganiniego. Procesja z kościoła św. Jadwigi Królowej przy ul. Koncertowej rozpocznie się o godz. 12.20, przejdzie ulicami: al. Kompozytorów Polskich do Koncertowej, na rondzie Kilara zawrócą, przejdą do skrzyżowania z Elsnera, a następnie al. Kompozytorów Polskich powrócą do kościoła o godz. 13:30.

Natomiast w Puławach główna procesja związana z uroczystościami Bożego Ciała rozpocznie się o godzinie 10.30 i potrwa do godziny 13. Wierni przejdą spod kościoła Matki Bożej Różańcowej przy ul. Lubelskiej, następnie koło Urzędu Miasta ulicami: Lubelską, Partyzantów, Wojska Polskiego do kościoła Matki Bożej Różańcowej.

Procesja z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puławach wyruszy o godz. 10.45, przejdzie ulicami: Christiana Piotra Aignera, Stanisława Moniuszki, Księżnej Izabeli i zakończy się o godz. 12.

Kolejne procesje w Puławach od godz. 10 do 13.30 przejdą ulicami: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kaniowczyków, Wacława Sieroszewskiego, Juliusza Słowackiego, dr. Mieczysława Kowalskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Marii Skłodowskiej-Curie i Jaworową.