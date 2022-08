Lublin: 3. Lubliner Festival – Festiwal Kultury Żydowskiej - od 9 sierpnia

Koncerty muzyki żydowskiej, wystawy, warsztaty tańca izraelskiego, zwiedzanie żydowskiego Lublina i inne atrakcje przygotowano dla uczestników trzeciej edycji Lubliner Festival – Festiwalu Kultury Żydowskiej, który rozpocznie się 9 sierpnia. Festiwal potrwa do 14 sierpnia.

Dyrektorka festiwalu Etel Szyc podczas konferencji prasowej w poniedziałek powiedziała, że przygotowując imprezę organizatorzy stawiali na różnorodność, dlatego podczas festiwalu będzie można poznać kulturę żydowską uczestnicząc koncertach i recitalach, w warsztatach kulinarnych, lekcjach tańca i śpiewu. "Można będzie posmakować potraw, zatańczyć razem z izraelskimi trenerami" - dodała.

Otwarcie festiwalu, podała Szyc, nastąpi podczas koncertu Olgi Avigail Mieleszczuk "Z Rishion LeZion do Lublina" (9 sierpnia o godz. 19, Sala Widowiskowa Centrum Kultury). W kolejne dni w lubelskim CK wystąpią m.in. Magdalena i Mirosław Czyżykiewiczowie z recitalem "Zastępowałem w klatce dzikie zwierzę" (10 sierpnia, godz. 19), Monika Chrząstowska "Od serca do serca. Wiera Gran" (11 sierpnia, godz. 19), jazzowe trio Shofar (12 sierpnia, godz. 21.30).

Zaplanowano także zorganizowane zwiedzanie miejsc ważnych dla społeczności żydowskiej (Jesziwas Chachmej - 10 sierpnia i 14 sierpnia o godz. 17, Państwowe Muzeum na Majdanku - 12 sierpnia o godz. 10, stary cmentarz żydowski na Kalinowszczyźnie - 12 sierpnia o godz. 17.30 i 14 sierpnia o godz. 12) oraz przejazdy po żydowskim Lublinie melexem (wyjazdy 10, 12, 13 sierpnia o godz. 12 i 14 sierpnia o godz. 12 i 13).

Organizatorzy zwrócili uwagę na spotkania z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem (8 sierpnia o godz. 18, Centrum Kultury), kantorem i działaczem społeczności żydowskiej Symchą Kellerem (10 sierpnia o godz. 18, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"), dziennikarką i autorką książki pt. "Światłość i mrok" Małgorzatą Niezabitowską (11 sierpnia o godz. 18, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN").

Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Lublin Michał Karapuda podkreślił wagę ujętej w programie festiwalu Ceremonii Pamięci (12 sierpnia o godz. 12) na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, gdzie od października 1941 do lipca 1944 r. funkcjonował niemiecki obóz koncentracyjny.

Zdaniem Karapudy, Majdanek to miejsce szczególnie ważne w kontekście wojny na Ukrainie. "To co działo się w Buczy, Irpieniu i dzieje się w innych miejscach przypomina, że o takich wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie Polski, choćby na terenie obozu na Majdanku, wciąż nie możemy zapomnieć i trzeba o nich przypominać" - powiedział.

Drugim ważnym punktem festiwalu, podał dyrektor, będzie poświęcony pamięci bohaterskiej obrony Ukrainy koncert pieśni żydowskiej i ukraińskiej Roksany Vikaluk "Oj letily dyki husy" (12 sierpnia o godz. 20 w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego).

Finałowym koncertem będzie "Tango mych marzeń i snów", podczas którego wystąpią Anna Dereszowska, Ania Karwan, Kuba Badach, Kaja Mianowana, Lala Czaplicka, Anna Głogowska i Rafał Maserak z grupą Gang Tango pod kierunkiem Sebastiana Wypycha (14 sierpnia o godz. 20 w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipki w Ogrodzie Saskim).

Producentka i koordynatorka projektu Joanna Kolstrung zwróciła uwagę, że koncerty klezmerów z lubelskiej grupy Berberys grających bez nagłośnienia na ulicach Starego Miasta i Śródmieścia będzie można zobaczyć już od 5 do 7 sierpnia. Występy zaczynać się będą o godz. 19.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Nie ma wejściówek. Program wydarzenia na stronie: lublinerfestival.pl.