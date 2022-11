Lublin: 53 solarki z pługami gotowe do odśnieżania dróg w mieście

53 solarki z pługami, 22 ciągniki, 4 tys. ton soli jest gotowych do odśnieżania dróg w razie pogorszenia się pogody - poinformował we wtorek Urząd Miasta Lublin. Zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk zapewnił, że miasto jest przygotowane do „Akcji Zima”.

"Wszystkie służby są przygotowane do tegorocznej akcji, stan nawierzchni dróg podlega stałej kontroli, a analiza danych pogodowych prowadzona jest całodobowo" - poinformował w komunikacie zastępca prezydenta Lublina dodając, że celem służb jest zachowanie drożności lubelskich ulic i chodników, co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców i funkcjonowanie miasta.

Jak podał ratusz, w razie pogorszenia pogody w gotowości są: sól drogowa (4000 t), chlorek wapnia techniczny (2250 kg), piasek i solanka (według potrzeb), solarki z pługami duże (39) i małe (14), ciągniki o mocy powyżej 75KM (6), ciągniki o masie 1,9 t (16), ładowarki (7), równiarki lub pługi wirnikowe (4) i samochody do wywozu śniegu (8). Wszystkie materiały wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg - dodano - są uzupełniane w miarę zużycia i według bieżących potrzeb.

Poinformowano, że za zimowe utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów (685 km dróg oraz ponad 507 tys. mkw. chodników, parkingów, schodów, kładek, skrzyżowań i dojść do przejść dla pieszych), a pozostałych terenów miejskich - Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin (ok. 230 ha). Natomiast spółka MPK Lublin odpowiada za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

Udział w akcji - wskazał ratusz - biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto, kontrolują stan infrastruktury i prywatnych zarządców infrastruktury zobowiązanych do odśnieżania. "Stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego" - podano w komunikacie.

"Akcja Zima" prowadzona jest co roku od listopada do końca marca i w ubiegłym sezonie kosztowała lubelski samorząd ponad 5 mln zł.