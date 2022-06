Lublin: Aktorzy Jadwiga Jankowska-Cieślak i Krzysztof Globisz uhonorowani "Gongiem Danutki"

Aktorzy Jadwiga Jankowska-Cieślak i Krzysztof Globisz zostali laureatami nagrody "Gong Danutki" przyznawanej podczas Festiwalu Danuty Szaflarskiej "Śleboda/Danutka". Nagrody wręczono w sobotę wieczorem podczas koncertu na Rynku Starego Miasta w Lublinie.

Koncert "Vivat Teatr Stary" na Rynku Starego Miasta w Lublinie zakończył w sobotę wieczorem czwartą edycję Festiwalu Danuty Szaflarskiej "Śleboda/Danutka", który organizowany jest przez Teatr Stary w Lublinie. Koncert jest częścią podwójnego jubileuszu teatru, który przypada w tym roku, tj. 200-lecia istnienia oraz 10-lecia wznowienia działalności.

Podczas koncertu wręczono nagrodę "Gong Danutki". W tym roku uhonorowani nią zostali aktorka Jadwiga Jankowska-Cieślak i aktor Krzysztof Globisz. Nagrodę w imieniu Jankowskiej-Cieślak odebrał Jan Peszek, który przeczytał list aktorki skierowany do uczestników wydarzenia.

Podkreśliła w nim, że jest wdzięczna za przyznanie jej wyróżnienia, jakim jest "Gong Danutki". "To ogromny zaszczyt, gdyż patronka owegoż jest osobą piękną, nietuzinkową, wybitną, zapisaną w historii polskiej kultury złotymi zgłoskami. Cieszy mnie to tym bardziej, że miałam zaszczyt być Danusi Szaflarskiej przez pewien czas koleżanką w pracy. Przyznam, że jest to (…) wspomnienie jednego z piękniejszych okresów mojego życia zawodowego. Dziękuje zatem Danusi, jak również Lublinowi za to wyróżnienie" - zaznaczyła Jankowska-Cieślak.

"Na koniec chcę wyrazić swój szczery podziw i ogromne poparcie dla walki Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą" - dodała w liście wyróżniona aktorka.

Krzysztof Globisz odebrał osobiście nagrodę na scenie przed lubelską publicznością. "Dziękuje bardzo. Ukraina jest wielka. To wszystko" - powiedział aktor, który zmaga się z afazją - zaburzeniami mowy - po przejściu w 2014 r. udaru mózgu.

"Gong Danutki" to nagroda przyznawana podczas festiwalu "Śleboda/Danutka", by wspierać rzemiosło i kunszt sztuki aktorskiej. Nawiązuje do gongu w Teatrze Starym w Lublinie, którego pomysłodawczynią była Danuta Szaflarska. Pierwszy raz zabrzmiał on przed inaugurującym cykl "Kino w Teatrze Starym" seansem filmowym we wrześniu 2012 roku i od tamtej pory jego dźwięk można usłyszeć w teatrze przed każdym wydarzeniem. Laureatami nagrody w poprzednich latach byli: Janusz Gajos, Krystyna Janda, Jan Peszek.

Danuta Szaflarska była jedną z pierwszych powojennych gwiazd filmowych, nazywana też pierwszą amantką powojennej kinematografii. Jej kariera aktorska trwała prawie 80 lat. Miała na koncie około stu ról teatralnych. W czasie powstania warszawskiego aktorka była łączniczką Armii Krajowej. Zmarła 19 lutego 2017 r. w wieku 102 lat.

Jadwiga Jankowska-Cieślak urodziła się 15 lutego 1951 r. w Gdańsku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Wystąpiła w wielu spektaklach, filmach i serialach. Za swoją pracę została uhonorowana m.in. Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes i Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Krzysztof Globisz urodził się 16 stycznia 1957 r. w Siemianowicach Śląskich. Studiował na Wydziale Aktorskim krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Od czterdziestu lat jest wierny Narodowemu Staremu Teatrowi im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Globisz zagrał niemal siedemdziesiąt ról w swoim krakowskim teatrze i występował gościnnie w przedstawieniach np. Teatru Narodowego.

Teatr Stary w Lublinie znajdujący się na Starym Mieście powstał w pierwszej połowie XIX w. i należy do najstarszych teatrów miejskich w Polsce. Wzniesiony w stylu klasycystycznym, był prywatną inwestycją Łukasza Rodakiewicza, byłego oficera księcia Józefa Poniatowskiego; sam fundator był autorem projektu i kierował jego budową. Pierwszy spektakl odbył się w 1822 r.; wystawiano sztuki teatralne i opery. Pod koniec XIX w., gdy w Lublinie wybudowano nowy, znacznie większy teatr, w Starym występowały już głównie wędrowne trupy, artyści cyrkowi i kuglarze. W 1899 r. odbyła się tu pierwsza w Lublinie projekcja filmowa, a kilka lat później urządzono kino, które zamknięto ostatecznie w 1981 r. Budynek pustoszał i przez wiele lat niszczał.

Grożący zawaleniem obiekt przejęło miasto jesienią 2005 r. Kapitalny remont rozpoczęty w 2010 r. kosztował ponad 26 mln zł. 20 mln zł na ten cel Lublin otrzymał z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Od 2012 r. Teatr Stary zaczął funkcjonować w nowej odsłonie.