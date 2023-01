Lublin: Areszt dla 37-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa

Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 37-letniego Tomasza O., który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa przy użyciu noża; raniony 35-latek trafił do szpitala - poinformowała w poniedziałek lubelska policja.

Nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie podał, że w piątek policjanci zostali powiadomieni o ugodzeniu nożem przy ul. Krężnickiej w Lublinie. Na miejscu zastali rannego 35-latka i jego żonę. "Z relacji mężczyzny wynikało, iż umówił się on tam z 37-latkiem w celu wyjaśnienia spraw osobistych. Jednak szybko rozmowa przerodziła się w przepychankę" - podał.

W trakcie awantury - wyjaśnił policjant - sprawca miał wyciągnąć nóż i wymachiwać nim, a następnie ugodzić 35-latka ostrzem w brzuch i uciec. "Mieszkaniec Lublina z obrażeniami trafił do szpitala" - podał. Funkcjonariusze zatrzymali napastnika i doprowadzili go do policyjnej celi.

Jak poinformował Gołębiowski, po przesłuchaniu świadków i zebraniu dowodów 37-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa 35-latka oraz nakłaniania do zmiany zeznań w innym postępowaniu. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywotnie więzienie.