Lublin: Blisko 200 uchodźców z Ukrainy zarejestrowało się dotychczas jako osoby bezrobotne

Blisko 200 uchodźców z Ukrainy zarejestrowało się dotychczas jako osoby bezrobotne w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Przedsiębiorcy oferują im najczęściej zatrudnienie w branżach usługowej, budowlanej, medycznej. Wśród przybywających z Ukrainy są m. in. manikiurzystki, nauczycielki, ekonomistki.

Dotychczas 193 uchodźców z Ukrainy zarejestrowało się jako osoby bezrobotne w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. "Szukają oni każdej pracy zarobkowej, z której mogliby skorzystać. Są to osoby z wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym, jednak w zdecydowanej większości nie posiadają dokumentów, potwierdzających posiadany poziom wykształcenia" - przekazała PAP dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Katarzyna Kępa.

Dodała, że pracodawcy, korzystając ze wsparcia MUP w Lublinie w zakresie dofinansowania wynagrodzenia pracownika, kierują do uchodźców oferty staży, prac interwencyjnych, jak również zgłaszają zwykłe oferty pracy. "Do czwartego kwietnia wpłynęło 29 ofert na 153 miejsca pracy, z zaznaczonym językiem ukraińskim lub deklaracją o możliwości zatrudnienia uchodźców. Najczęściej są to oferty z branż usługowej, budowlanej, ale też z branży medycznej" - poinformowała Kępa.

Po zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z pełnej bazy ofert dostępnej w Miejskiej Urzędu Pracy w Lublinie. Aktualnie znajdują się w niej 124 oferty z 397 miejscami pracy.

Po za tym, zgodnie ze specustawą, pracodawcy mogą zatrudniać uchodźców poza urzędami pracy, a następnie w ciągu 14 dni muszą o tym fakcie powiadomić właściwy urząd pracy. "Do MUP w Lublinie wpłynęły dotychczas 284 zgłoszenia" - dodała dyrektor lubelskiego MUP.

Wśród uchodźców przybywających z Ukrainy są najczęściej manikiurzystki, nauczyciele - w tym m.in. języka angielskiego, opiekunki do dzieci, pracownicy kolei, ekonomiści, celnicy, artyści, muzealnicy, graficy komputerowi.

Do Lublina dotarły we wtorek dwie siostry z Basztanki w obwodzie mikołajowskim, który uciekły w czternastym dniu wojny, najpierw do Tarnopola do rodziny. 25-letnia Alina jest nauczycielką historii na Ukrainie, a jej 20-letnia siostra Julia pracuje w hurtowni zabawek. "Nie zamierzamy szukać pracy w Polsce. Na Ukrainie zostali nasi rodzice i babcia, którzy ukrywają się w piwnicach, bo w mieście jest niebezpiecznie. Planujemy wracać na Ukrainę, może za miesiąc już, jak się trochę uspokoi" - wyjaśniają dziewczyny.

Powrót na Ukrainę po zakończeniu wojny planują również pani Tatiana z dorosłą córką Natalią, które samochodem przyjechały z Charkowa. "Mama jest opiekunką w przedszkolu, a ja pracuję w firmie zajmującej się dekoracjami do mieszkań" - zaznaczyła 29-letnia Natalia.

Z Kijowa przyjechały Oksana z 18-letnią córką, która pracowała przy produkcji leków na Ukrainie. "Jeszcze boję się do domu jechać, bo cały czas spadają bomby. Nie chciałabym zostawać w Polsce na stałe, więc nie rozglądam się na razie za pracą. Na Ukrainie jest moja rodzina, mój dom, całe życie" - wyjaśniła kobieta.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, do Polski wjechało 2,5 mln osób, z czego 18,5 tys. minionej doby.