Lublin: Centrum onkologii z nowym sprzętem za ponad 67 mln zł

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zakupiło w ciągu ostatnich trzech lat najnowocześniejszy sprzęt medyczny za ponad 67 mln zł, m.in. rezonans, tomograf komputerowy, mammografy cyfrowe. Jak podano, przyczyniło się to do zwiększenia liczby badań i hospitalizacji.

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej prof. Elżbieta Starosławska podkreśliła we wtorek na konferencji prasowej, że zakup nowego wyposażenia zwiększył jakość usług medycznych i dostępność pacjentów do specjalistycznych świadczeń onkologicznych, takich jak badanie rezonansem, tomografem, USG. Poinformowała, że przed realizacją projektu w 2018 r. łączna liczba wizyt i hospitalizacji wynosiła 174 tys., zaś w 2021 r. wzrosła już do 204 tys.

W ciągu trzech ostatnich lat zakupiono m.in. rezonans, tomograf komputerowy, mammografy cyfrowe, aparaty USG, stacjonarne i mobilne aparaty RTG, mikroskopy do badań histopatologicznych.

Prof. Starosławska zaznaczyła, że nowotwory przewodu pokarmowego zaczynają wyprzedzać nowotwory piersi i płuc, a diagnostyka to podstawa w planowaniu leczenia nowotworów. "Uratowano w ten sposób wiele osób przed mylnymi diagnozami, przed niewłaściwym postępowaniem terapeutycznym" - dodała dyrektor.

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej COZL prof. Franciszek Burdan wyjaśnił, że pracownicy zakładu zajmują się wykrywaniem chorób nowotworowych u pacjentów, a także monitorowaniem ich w trakcie terapii. "W swojej pracy wykorzystujemy najnowszy sprzęt zakupiony w ramach programów unijnych, w tym rezonans magnetyczny 3-teslowy, który pozwolił nam na poszerzenie diagnostyki o nowe metody m.in. elastografię, rezonans całego ciała, a także o monitorowanie pierwiastków i związków m.in. w wątrobie, którego do tej pory nie mogliśmy wykonywać" - powiedział prof. Burdan.

Szef oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dr n. med. Zbigniew Karaś podkreślił, że zakupienie specjalistycznego sprzętu m.in. platform hemodynamicznych, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów z modułami transportowymi w znaczny sposób wpłynęło na poprawę jakości opieki pielęgniarskiej i wpłynęło na efektywność leczenia pacjentów z niewydolnością wielonarządową. "Zakupienie łóżek w znacznym stopniu przyczyniło się do podniesienia komfortu przebywania pacjentów w oddziale intensywnej terapii" - dodał dr n. med. Karaś.

W związku z wystąpieniem pandemii zwiększono dofinansowanie projektu na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2 ze względu na to, że pacjenci z chorobą nowotworową znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19.

"Poza tym mogliśmy o 140 zwiększyć liczbę łóżek. Z tych pieniędzy zakupiliśmy również niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną dla oddziału endokrynologicznego z zakładem medycyny nuklearnej. Wyposażone zostało centrum genetyczne immunologiczne oraz oddział hematologii i transplantacji szpiku z bankiem komórek krwiotwórczych. Umożliwiło to przede wszystkim, że pacjenci w okresie pandemii nie muszą wyjeżdżać do innych miast (…) Mają tu również możliwość leczenia radiojodem raków tarczycy. W województwie lubelskim w ogóle tej możliwości nie było" - podkreśliła prof. Starosławska.

Całkowita wartość projektu "Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych" wyniosła 67 mln zł, z czego 57 mln zł pochodzi ze środków europejskich, 4 mln zł z budżetu państwa i 6 mln zł z budżetu samorządu województwa lubelskiego.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest jednym z największych ośrodków onkologicznych w Polsce. Jest jednostką prowadzoną przez samorząd województwa lubelskiego. W latach 2010-2020 realizowana była w kilku etapach rozbudowa i modernizacja Centrum. W czerwcu 2015 r. oddano do użytku pierwszy nowy budynek, a liczba łóżek wzrosła ze 195 do 285. Następnie powstały kolejne trzy budynki, a także zmodernizowano dwa już wcześniej istniejące. Dzięki rozbudowie Centrum ma obecnie łączną powierzchnię 56 tys. m kw., co pozwoliło m.in. powiększyć jego bazę łóżek do około 500. Łączny koszt budowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej szacowny jest na ok. 550 mln zł.