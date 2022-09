Lublin: Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto: Open City – od soboty w Lublinie

Od spaceru kuratorskiego z Robertem Kuśmirowskim rozpocznie się w sobotę Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto/Open City w Lublinie. Do końca października będzie można oglądać instalacje artystyczne 21 artystów, w tym pracę Leona Tarasewicza - na schodach prowadzących do zamku w Lublinie.

"W Festiwalu weźmie udział 21 artystów, a zobaczymy łącznie 25 prac w przestrzeni centrum Lublina i Starego Miasta. Trasa zwiedzania rozpoczyna się pod budynkiem Centrum Kultury i wiedzie głównym traktem Krakowskiego Przedmieścia na Stare Miasto, gdzie znajduje się większość prac" - zapowiedziała Barbara Wybacz z Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża", który jest organizatorem Open City.

Finał zwiedzania to monumentalna praca na schodach prowadzących z Placu Zamkowego do Muzeum Narodowego w Lublinie. "Obraz Leona Tarasewicza nawiązuje do trudnej historii miejsca. Stąd użyta kolorystyka, jednak symboliczna i dosłowna czerwona rzeka przeradza się w zieloną łąkę, symbol nadziei i odrodzenia" - wyjaśniono w informacji prasowej.

Prace artystów będzie można oglądać w przestrzeni Lublina do końca października. Wśród nich jest m.in. "Ślizgawka" Ukrainian Slide Project ustawiona na pl. Kaczyńskiego. Instalacja jest autentycznym fragmentem placu zabaw jednego z ukraińskich miasteczek zaatakowanych przez putinowskie wojska. "Prezentacja zdekomponowanej instalacji, podziurawionej ślizgawki czy konika-bujaka ma na celu pokazać tragedię wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą" - dodano.

Z kolei na rogu Rynku i ul. Olejnej w Lublinie będzie można zobaczyć instalację Davida Cernego "Dziecko". Jest to jedna z najpopularniejszych prac czeskiego artysty. Była prezentowana m.in. na wieży telewizyjnej w Pradze. Wśród autorów instalacji artystycznych prezentowanych podczas Open City znaleźli się jeszcze m.in. Janusz Bałdyga, Jarosław Koziara, Tomasz Opania, a także Robert Kuśmirowski, który jest kuratorem tegorocznej edycji festiwalu odbywającej się pod hasłem "Uformowanie".

"Sztuka w przestrzeni publicznej daje miejsce pomysłowości. Uwalnia wrażliwość. Pozwala na nowo doświadczyć miasta, inaczej o nim opowiedzieć (…) Artyści proponują autorskie topografie prywatnych doznań, a zarazem kierują uwagę na materialny rdzeń architektury - cegły, beton, spoiny, detale. Przymierzają intymność do budowlanego konkretu, symbolikę odnajdują na placu budowy. Architektoniczny konkret zderza się z architekturą marzeń sennych i onirycznych fantazji" - napisał kurator Open City Robert Kuśmirowski.

Oficjalne otwarcie 14. Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto/Open City połączone ze spacerem kuratorskim zaplanowano w sobotę o godz. 16 przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie.