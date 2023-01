Lublin: Festiwale, debaty, turnieje sportowe w programie Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

Letnie festiwale, międzynarodowe debaty, mistrzostwa świata w koszykówce do 23. roku życia – to niektóre wydarzenia programu Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Lublin jako pierwsze polskie miasto zdobył ten tytuł.

Programu imprezy Europejska Stolica Młodzieży Lublin 2023 - "Lublin znów stolicą" - przedstawiono w czwartek popołudniu w Centrum Kultury. Na briefingu poprzedzającym wydarzenie prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział, że ten tytuł to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale początek zmian w myśleniu o mieście i jego mieszkańcach. "To miasto jest dla młodych ludzi z założenia przyjazne, otwarte dla inicjatyw młodych ludzi" - zaznaczył Żuk, precyzując, że ponad 30 proc. mieszkańców Lublina stanowi młodzież.

"Zaczynamy w tym roku mówić o Lublinie i podejmować inicjatywy w naszym mieście, uwzględniając tych, którzy będą w przyszłości budować miasto, którzy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i tych, którzy się tego muszą nauczyć, bo to jest pewien proces" - dodał prezydent Krzysztof Żuk.

Zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak podkreśliła, że od dwóch lat szczególną uwagę zwrócono w działaniach ratusza na zaangażowanie młodych w życie miasta. "Uruchomiliśmy Akademię Miasto po to, żeby dowiedzieli się, jak funkcjonuje miasto, by mogli zobaczyć też nasz punkt widzenia. Po tym etapie dowiedzieliśmy się, co ich interesuje, czego tak naprawdę oczekują. Wiemy, że jednym z elementów jest ich rozwój" - wyjaśniła Stepaniuk-Kuśmierzak, wymieniając nazwy inicjatyw, które już w mieście są realizowane dla młodzieży.

Według niej, oferta ratusza jest "szyta na miarę młodych ludzi", ale - jak zaznaczyła - nie wszyscy mogą skorzystać z niej od razu. Wskazała, że młodzież odczuwa wszechobecną presję i nierzadko spotyka się z hejtem. "O nich też pamiętamy, dlatego jesteśmy dumni, że jesteśmy szóstym miastem, które otworzyło Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży" - dodała zastępca prezydenta Lublina.

Program Europejskiej Stolicy Młodzieży rozpocznie się 20 stycznia w Lublinie od ogólnopolskiego kongresu młodych aktywistów i aktywistek, który zgromadzi prawie 200 młodych osób zaangażowanych w działania społeczne. Oficjalna ceremonia otwarcia ESM odbędzie się zaś 16 marca w Centrum Kultury, podczas której zaprezentowane zostanie m.in. widowisko teatralno-taneczno-cyrkowe.

W maju zaplanowano głównie wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do studentów mieszkających w Lublinie. W programie znajdą się m.in. Juwenalia, Ogólnopolska Studencka Wiosna Teatralna, Akademickie Mistrzostwa Polski w Unihokeja, Akademickie Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej. Miesiące wakacyjne wypełni cykl dużych lubelskich festiwali, jak m.in. Noc Kultury, która odbędzie się 3 czerwca, a także Festiwal Wschód Kultury - Inne Brzmienia + Festiwal Małe Inne Brzmienia czy Carnaval Sztukmistrzów + Urban Highline Festival. Od 12 do 20 sierpnia zaplanowano Młodzieżowe Urodziny Miasta.

Na przełomie września i października odbędą się w Lublinie Mistrzostwa Świata w koszykówce U23 3x3 kobiet i mężczyzn, które określane są najważniejszym wydarzeniem sportowym podczas Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. W mistrzostwach udział weźmie 40 reprezentacji z całego świata. Turniej odbędzie się na specjalnym boisku na Placu Zamkowym, zaś na Błoniach pod Zamkiem powstanie strefa kibica z programem sportowym i kulturalnym.

Pod koniec listopada miasto będzie gościło Europejskie Forum Młodzieży - największą, europejską platformę organizacji młodzieżowych w Europie, która wybierze miasto na stolicę młodzieży w 2026 r. Na 7 grudnia zaplanowano ceremonię zamknięcia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 i przekazanie tytułu na 2024 rok Gandawie w Belgii.

Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży przyznawany jest od 2009 r. przez Europejskie Forum Młodzieży, niezależną platformę zrzeszającą ponad 100 krajowych rad i organizacji młodzieżowych ze Starego Kontynentu. Celem jest m.in. umocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i wzmocnienie tożsamości europejskiej. W konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 startowały: Baia Mare (Rumunia), Izmir (Turcja), Kazań (Rosja), Lwów (Ukraina) oraz Poznań i Lublin. Lublin zdobył ten tytuł jako pierwsze polskie miasto.