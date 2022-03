Lublin: Już około 90 dzieci i młodzieży z Ukrainy przyjęto do szkół na terenie Lublina

Już około 90 dzieci i młodzieży z Ukrainy przyjęto do przedszkoli i szkół na terenie Lublina. Cudzoziemcy mogą liczyć m.in. na bezpłatne lekcje języka polskiego. Aktualnie blisko 900 osób przebywa w miejscach noclegowych przygotowanych przez lubelski ratusz.

Jak poinformowała PAP Izolda Boguta z biura prasowego Urzędu Miasta w Lublinie, dotychczas łącznie 88 dzieci i młodzieży z Ukrainy zostało przyjętych do przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Lublin. Wśród nich jest 21 przedszkolaków, 65 uczniów szkół podstawowych i 2 uczniów liceów ogólnokształcących.

"Zainteresowani uczniowie z Ukrainy przyjmowani są do lubelskich szkół i dołączani do istniejących klas. Szkoły są przygotowane na przyjęcie kolejnych osób, które pojawiają się w mieście w związku z wojną ukraińsko-rosyjską. Mogą się oni kształcić w wybranych przez siebie szkołach prowadzonych przez miasto Lublin" - wyjaśniła.

Przekazała również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Urząd Miasta w Lublinie przydziela dodatkowe, bezpłatne lekcje języka polskiego dla dzieci cudzoziemców uczęszczających do lubelskich szkół. "Dla osób, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych mogą być organizowane oddziały przygotowawcze. Obecnie trwają prace zmierzającej do ich uruchomienia" - dodała Boguta.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk poinformował w poniedziałek na Facebooku, że obecnie 872 osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie mają schronienie w miejscach noclegowych przygotowanych przez miasto. "Mamy wolne miejsca i przygotowujemy kolejne lokalizacje" - dodał prezydent.

W 12 interwencyjnych punktach noclegowych na terenie miasta przygotowanych jest około 1280 miejsc dla uchodźców. Na chwilę obecną może w nich znaleźć miejsce około 1280 osób.