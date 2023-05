Lublin: Koncert dla dzieci z muzyką Krzysztofa Pendereckiego odbędzie się w sobotę

Koncert dla dzieci z muzyką Krzysztofa Pendereckiego zaplanowano w sobotę w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie. Po raz pierwszy po blisko 70 latach będzie można usłyszeć na żywo kompozycję, którą artysta stworzył do spektaklu łódzkiego Teatru Lalek Arlekin „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

"Dzięki uprzejmości Pani Elżbiety Pendereckiej, po raz pierwszy po blisko siedemdziesięciu latach usłyszymy na żywo kompozycję, którą Maestro stworzył w 1957 roku na specjalnie zamówienie łódzkiego Teatru Lalek Arlekin. To muzyczna ilustracja do spektaklu +O krasnoludkach i sierotce Marysi+. Zapis nutowy, które sam kompozytor uważał za zaginiony, odnaleziono niedawno" - poinformowało w komunikacie Narodowe Centrum Kultury.

Jak wyjaśniono, ideą wydarzenia jest przybliżenie mało znanej twórczości Krzysztofa Pendereckiego. Podkreślono, że w latach 1957-68 stworzył również muzykę do około 44 spektakli teatrów lalkowych. "To mistrzowsko skonstruowane proste kompozycje, zaskakujące różnorodnością, odpowiadającą zmieniającej się akcji spektakli adresowanych do najmłodszego odbiorcy" - dodano.

Inscenizacja baśni Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi", wyreżyserowana przez Irenę Wojutycką, była jednym z pierwszych spektakli, do których Penderecki napisał muzykę. Przedstawienie zainaugurowało sezon artystyczny 1957/1958 Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Scenografię do spektaklu stworzyła Zofia Gutkowska, żona Jerzego Nowosielskiego.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka dzieło Pendereckiego wykonają w Lublinie soliści Orkiestry Akademii Beethovenowskiej oraz pianista Krzysztof Książek pod kierownictwem prof. Macieja Tworka - dyrygenta i wieloletniego asystenta Maestro Pendereckiego. Towarzyszyć im będzie w roli narratora aktor teatralny, telewizyjny i filmowy - Sławomir Holland. Dopełnieniem wydarzenia będzie animacja autorstwa Krzysztofa Głażewskiego, przygotowana specjalnie na tę okazję z myślą o najmłodszych odbiorcach.

Koncert dla dzieci z muzyką Krzysztofa Pendereckiego zaplanowano w sobotę o godz. 11 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty oraz atrakcje dla dzieci.