Lublin: Liderzy Konfederacji zachęcali do głosowania na kandydatów swojego ugrupowania

Do głosowania na kandydatów Konfederacji w wyborach parlamentarnych przekonywali w piątek na wiecu w Lublinie liderzy ugrupowania Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Zdaniem Bosaka, Konfederacja walczy o pozycję trzeciej siły w polskiej polityce.

Politycy Konfederacji w piątek wieczorem spotkali się z mieszkańcami Lublina na pl. Litewskim.

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak stwierdził, że jego ugrupowanie wzrosło sondażowo "dzięki mądrej strategii kampanii wyborczej" i "walczy o pozycję trzeciej siły w Polsce". "Pokonamy Lewicę, pokonamy Trzecią Drogę. Konfederacja trzecią siłą w polskiej polityce" - podkreślił.

Nawiązując do programu swojego ugrupowania Bosak powiedział, że "my wam nic nie rozdamy, my chcielibyśmy wam jak najmniej zabrać".

Jego zdaniem, "inne partie składają się z hipokrytów", a Konfederacja postanowiła "odrzucać poprawność polityczną i nazywać rzeczy po imieniu".

Zdaniem Bosaka, PiS i PO nie różnią się znacząco. "Dość złodziejstwa i bezprawia. PiS i Platforma - obie te formacje za to odpowiadają. Nie różnią się na tyle znacząco, żeby angażować emocje całego narodu" - powiedział dodając, że kilkudziesięciu posłów Konfederacji w Sejmie wystarczy, żeby ich zablokować. "I się zacznie inna dyskusja w polskiej polityce" - zauważył.

Jak stwierdził Bosak, "czas życia z dotacji unijnych się kończy" i "będzie trzeba żyć na własny rachunek". "My w Konfederacji jesteśmy siłą odpowiedzialności politycznej za gospodarkę i za naród" - zastrzegł.

Skrytykował najhojniejszą - jego zdaniem - w Europie "ofertę dla ludzi z obcymi paszportami". "Proponujemy pakiet odpowiedzialnej polityki imigracyjnej. Po pierwsze Polacy - to streszcza naszą myśl. Po pierwsze Polacy w naszym państwie. Czy to jest radykalizm?" - zapytał zebranych.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen powiedział, że jego ugrupowanie nie idzie do wyborów, żeby "się dogadywać z PiS-em czy z Platformą, tylko żeby ich zastąpić". "Czas na nowe pokolenie, nowych polityków, którzy jeszcze nie rządzili" - podkreślił.

Nawiązując do rządu PiS, Samoobrony i LPR z lat 2006-2007 stwierdził, że "nie wchodzimy w żadną koalicję z PiS-em, nie chcemy powtórzyć losu Giertycha oraz Leppera". "Linia podziału - ta prawdziwa - nie jest pomiędzy PiS-em i Platformą, tylko jest pomiędzy PO-PiS-em a nami. My się od nich za bardzo różnimy, żeby móc z nimi w tym momencie współpracować" - powiedział Mentzen. "Tu nie ma punktów wspólnych, dlatego nie będzie żadnej koalicji z PiS-em czy z Platformą" - podkreślił.

Zdaniem lidera Konfederacji, "żyjemy w państwie urządzonym przez ostatnie 18 lat przez PO-PiS". Skrytykował polskie systemy ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, politykę zagraniczną rządu PiS, działania Narodowego Banku Polskiego i skomplikowany system podatkowy.

"Jak tylko uda się wreszcie przejąć władzę, mam wielką nadzieję, że wreszcie zostanę tym ministrem finansów. Wejdę do tego ministerstwa finansów, zwolnię połowę urzędników i pierwszego dnia rozporządzeniem zniosę trzy podatki" - powiedział Mentzen i wymienił: PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), tzw. podatek Belki oraz podatek od spadków i darowizn.

Zdaniem Mentzena, dorobkiem rządów PO i PiS są ustawy o PIT, CIT oraz VAT, pod których "ciężarem muszą się uginać polscy przedsiębiorcy" - powiedział i zaproponował wprowadzenie ustawy przygotowanej przez Konfederację. "Radykalne uproszenie prawa podatkowego. Zaledwie 200 stron, zamiast 1300 wyrzuconych do śmietnika" - wyjaśnił.

Mówiąc o szczegółach projektu Mentzen wskazał m.in. w PIT ruchomą kwotę wolną od podatku, jako 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ulgę kredytową, rozszerzenie ryczałtu do 50 mln zł, rozszerzenie tzw. CIT-u estońskiego, uproszenie VAT-u i zwiększenie limitu wejścia na VAT do 400 tys. zł, możliwość odliczenia VAT-u od samochodu.

Szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz zachęcił zebranych do przekonywania znajomych do głosowania na jego ugrupowanie. "Ciągle walczymy - na ten ostatni tydzień kampanijny - o niezdecydowanych, o tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo ostatecznie zagłosują, albo się na przykład w ogóle polityką nie interesują" - powiedział. Skrytykował politykę rządu w okresie lockdownu, w którą "umoczona jest cała reszta opozycji, klasa polityczna", a także politykę imigracyjną i bezwarunkową - jego zdaniem - pomoc dla Ukrainy.

Kandydat Konfederacji do Sejmu w okręgu nr 6 (lubelskim) Bartłomiej Pejo stwierdził, że między władzą i tzw. totalną opozycją nie ma żadnej różnicy. "Oni nas zupełnie nie słuchają, w wielu kwestiach - szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach - jak się okazuje mieliśmy rację" - powiedział Pejo. Jego zdaniem, Konfederacja jest alternatywą dla partii rządzącej i tzw. totalnej opozycji, a jego ugrupowanie w przyszłym parlamencie - według Pejo - może być "języczkiem u wagi".

Liderzy Konfederacji zachęcali zebranych do głosowania na kandydatów swojego ugrupowania. Spotkaniu towarzyszyły pokazy pirotechniczne. Po przemówieniach politycy prowadzili indywidualne rozmowy z mieszkańcami.