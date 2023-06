Lublin: Lubelska okulistyka jedynym w Polsce ośrodkiem eksperckim chorób rzadkich oczu

Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie została jedynym w Polsce ośrodkiem eksperckim chorób rzadkich oczu. Schorzenia te najczęściej dotykają dzieci w wieku szkolnym i osoby młode do 25. roku życia, doprowadzając często do niepełnosprawności.

O przyznaniu Klinice Okulistyki Ogólnej SPSK nr 1 w Lublinie przez Ministerstwo Zdrowia statusu Polskiego Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich Oczu poinformowano na wtorkowej konferencji prasowej. Jak podkreślono, to jedyny tego rodzaju ośrodek w kraju. Szef kliniki prof. Robert Rejdak przyznał, że to duże wyróżnienie i docenienie profesjonalizmu i doświadczenia lubelskich specjalistów.

"Cieszymy się bardzo i jesteśmy też świadomi odpowiedzialności. Mamy w tej chwili szereg grantów naukowych, które wspierają przede wszystkim właśnie rozwój diagnostyki i terapii w zakresie chorób rzadkich. Choroby te najczęściej dotykają dzieci w wieku szkolnym i ludzi młodych do 25. roku życia. Stąd jest to rola społeczna, żeby wcześnie pomagać takim pacjentom" - podkreślił szef Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 prof. Robert Rejdak.

Mówiąc o dokonaniach lubelskiej kliniki, wymieniono, że od 2017 r. należy ona m.in. do europejskiej sieci referencyjnej chorób rzadkich w okulistyce.

"Ta sieć referencyjna powstała pod auspicjami Komisji Europejskiej, skupia obecnie 52 ośrodki w 18 krajach i jest platformą wymiany wiedzy i informacji pomiędzy ekspertami z różnych krajów Europy. Istnieje również specjalny wirtualny system, poprzez który możemy konsultować trudne przypadki" - wyjaśniała prof. Katarzyna Nowomiejska.

Sprecyzowała, że choroby rzadkie występują mniej niż raz na 2 tys. przypadków. Najczęstszym schorzeniem - jak podała okulistka - jest zwyrodnienie barwnikowe siatkówki.

"Choroby te są przyczyną niepełnosprawności u dzieci i ludzi młodych. Obecnie leczenie większości chorób rzadkich w okulistyce nie jest dostępne dla pacjentów w Polsce. Również badania genetyczne nie są refundowane przez NFZ. Są one bardzo kosztowne. Myślimy, że poprzez pozyskiwanie środków na te badania bardzo poprawimy standardy opieki dla pacjentów z chorobami rzadkimi" - powiedziała okulistka.

Prof. Rejdak zapowiedział, że lubelski ośrodek wprowadza m.in. wczesne formy diagnostyki stożka rogówki. "To będzie projekt pionierski na skalę naszego kraju. Stożek rogówki dotyka młode osoby. Nieleczony albo zbyt późno zdiagnozowany prowadzi w zasadzie do inwalidztwa, do nieodwracalnego pogorszenia widzenia. Często tacy pacjenci są skazani na przeszczep rogówki" - wyjaśnił kierownik.

Podczas konferencji przypomniano również, że wkrótce rozpocznie się modernizacja dawnego Pałacu Chrzanowskich przy ul. Chmielnej w Lublinie, gdzie mieszczą się teraz m.in. poradnie okulistyczne i część dydaktyczna. Szpital otrzymał na tę inwestycję ok. 32 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia. Po zakończeniu przebudowy w tym miejscu będą realizowane głównie zabiegi tzw. chirurgii jednego dnia.

"Remont generalny pozwoli nam uruchomić najnowocześniejszy blok operacyjny dla klinik okulistycznych, z najlepszym sprzętem, gabinetami zabiegowymi i całą diagnostyką. W związku z tym zakładamy, że będziemy mogli leczyć ok. 30-40 proc. więcej pacjentów. Obecnie wykonujemy ok. 800 zabiegów miesięcznie, a myślimy, że po remoncie jesteśmy w stanie przekroczyć tysiąc" - mówił PAP prof. Rejdak.