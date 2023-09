Lublin: Lubelski Festiwal Nauki od najbliższego poniedziałku; są jeszcze wolne miejsca

Blisko 1800 wykładów, warsztatów, prezentacji i wystaw przygotowali organizatorzy 19. Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wydarzenie propagujące naukę wśród przedszkolaków, uczniów i dorosłych odbędzie się w dniach 18-24 września w Lublinie.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego festiwalu, prorektor ds. nauki i kadr KUL s. prof. Beata Zarzycka stwierdziła podczas środowej konferencji, że tegoroczna edycja będzie rekordowa. "Liczba zgłoszonych projektów osiągnęła 1777" - podkreśliła.

"Lubelski Festiwal Nauki to okazja, aby pokazać naukę szerszej publiczności, nawiązać kontakty, zainspirować się nowymi pomysłami, pogłębić wiedzę, a przede wszystkim poznać wyzwania, przed którymi stoi współcześnie nauka i zobaczyć, jak dynamicznie odpowiada na wyzwania współczesności" - wyjaśniła prorektor.

Informując o najciekawszych wydarzeniach zaplanowanych na KUL, organizatorzy wymienili: badania w laboratorium kryminalistycznym, warsztaty z projektowania budżetu państwa, wykłady o szansach i zagrożeniach ze strony sztucznej inteligencji i o owadach jako źródle pożywienia.

Na UMCS zaplanowano m.in. ćwiczenia z generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji i poszukiwania różnic między diamentami a brylantami, wykłady o problemach społeczno-kulturowych w grach komputerowych, poszukiwaniu piękna w fizyce, spotkania z archeologami, rozmowy o superwulkanach i zasadach postępowania w przypadku zagrożenia życia dziecka.

Uniwersytet Przyrodniczy przygotował z kolei: spotkania poświęcone dietetycznemu wsparciu nastolatków z bulimią i anoreksją, warsztaty z projektowania ogrodów kapsułowych, analizy DNA, komunikacji w świecie psów, wykonywania zabawek dla zwierząt i wycieczki wąwozami lessowymi. "Sporo miejsc na projekty jest już zarezerwowanych. Na dzisiaj mamy jeszcze ok. 50 projektów stacjonarnych, w których dysponujemy ok. 30 miejscami w każdym" - powiedziała koordynująca festiwal na UP dr inż. Justyna Libera.

Wśród ciekawych projektów na Politechnice Lubelskiej znajdują się prezentacje łazika marsjańskiego Orion i pojazdu napędzanego wodorem Hydros. W programie są także: badanie wody i twardości metali, spotkania o cyberbezpieczeństwie, pokaz szermierki historycznej, warsztaty z modelowania wirtualnego, kreowania wizerunku i tolerancji.

Sześć wydziałów Uniwersytetu Medycznego przygotowało spotkania dotyczące m.in. profilaktyki jamy ustnej, zwierząt laboratoryjnych, chorób dawnych władców i warsztaty oswajania lęku przed wizytą w gabinecie stomatologicznym.

Urząd Miasta Lublin przygotował dla uczestników festiwalu m.in. spacery i wycieczki po mieście zabytkowym autobusem tzw. Gutkiem, warsztaty z programowania robotów i druku 3d.

Jeszcze przed inauguracją festiwalu - w najbliższy piątek - Politechnika Lubelska zorganizuje Noc Inżyniera w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (tzw. Rdzewiaku). W godz. 18-22 będzie tam można zwiedzić sale i laboratoria, wziąć udział w pokazach zdalnie sterowanych pojazdów, tunelu aerodynamicznego i skorzystać z wirtualnej strzelnicy.

W najbliższą niedzielę na KUL zaplanowano spotkanie z astronautą projektowym Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławoszem Uznańskim, które będzie poświęcone przygotowaniom do lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Natomiast w przyszłą sobotę odbędzie się Lubelski Piknik Naukowy, którego uczestnicy zapoznają się z ofertą uczelni i instytucji, wezmą udział w pokazach m.in. kuchni molekularnej, konkursach dla dzieci i spotkaniach popularyzujących naukę. Piknik w Targach Lublin odbędzie się w godz. 10-16.

Lubelski Festiwal Naukowy organizowany jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i przez Politechnikę Lubelską.

Hasło tegorocznej edycji LFN to "Nauka dla przyszłości". Szczegółowy program na stronie: www.festiwal.lublin.pl.