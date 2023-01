Lublin: Na Ukrainę wyjechał transport dziesięciu agregatów prądotwórczych wartych 135 tys. zł

Z Lublina wyjechał w czwartek transport dziesięciu agregatów prądotwórczych wartych 135 tys. zł. Sprzęt trafi m.in. do Sum i Odessy. Od początku wojny miasto przekazało już około 100 transportów z pomocą humanitarną do miast ukraińskich.

"Generatory zostaną dostarczone do Sum, Łucka, Odessy i Pawłogradu w obwodzie dniepropietrowskim. Miejsca te zostały wybrane na podstawie listy potrzeb przekazanej przez ukraińską sieć Miast Międzykulturowych. To inicjatywa Rady Europy, w której Lublin współpracuje od wielu lat z różnymi miastami europejskimi" - poinformował prezydent Lublina Krzysztof Żuk, cytowany w komunikacie.

Transport z dziesięcioma sztukami agregatów prądotwórczych o różnej mocy wyruszył w czwartek z Lublina do ukraińskich miejscowości. Miasto kupiło sprzęt z darowizny przekazanej przez jedną z duńskich firm. Wartość urządzeń sięga 135 tys. zł.

Jak wyjaśniono, w związku z atakami Rosji na Ukrainę i niszczeniem infrastruktury, obecnie około 14 mln mieszkańców tego państwa nie ma dostępu do prądu, ciepła i wody. "Agregaty wesprą działalność miejskich bibliotek w Łucku, Domu Kultury w Pawłogradzie (obwód dniepropietrowski). Zostaną dostarczone do Odessy z przeznaczeniem wsparcia hosteli, w których bezpłatnie przebywają wewnętrznie przesiedleni oraz do Urzędu Miasta Sumy" - przekazano w komunikacie, dodając, że wcześniej z Lublina wysłano już agregaty do Równego i Charkowa.

Lubelski ratusz przypomniał, że organizuje również pomoc humanitarną dla Ukrainy albowiem do miasta trafiają z całej Europy transporty z najpotrzebniejszymi produktami, m.in. z Francji, Niemiec i Szwajcarii, które są następnie przekazywane do Ukrainy.

"Z Lublina do miast ukraińskich wyjechało już około 100 transportów z pomocą humanitarną" - dodano.