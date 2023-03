Lublin: "Niewydane Dyplomy" - wystawa na KUL; upamiętnia ukraińskich studentów, którzy zginęli w czasie wojny

Wystawę niewydanych dyplomów ukraińskich studentów, którzy zginęli w czasie wojny będzie można oglądać od środy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przygotowana przez ukraińsko-kanadyjski związek studentów ekspozycja prezentowana jest na całym świecie. Na KUL studiuje obecnie blisko pół tysiąca osób z Ukrainy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Niewydane Dyplomy" to tytuł światowej wystawy przedstawiającej historie 36 ukraińskich studentów, którzy nie ukończyli studiów, ponieważ ich życie odebrała rosyjska agresja. Katolicki Uniwersytet Lubelski jako pierwsza uczelnia w Lublinie zaprezentuje tę ekspozycję.

"Były to młode osoby, które miały przed sobą całe życie, marzenia. Serce porusza zdjęcie każdej z nich. To roześmiana dziewczyna w towarzystwie dwójki dzieci, chłopak w mundurze, który chciał walczyć o wolność, utalentowana muzycznie Anna, którą 9 marca 2022 roku w pobliżu Czernichowa na pomoście zabili Rosjanie. Wojna odebrała im wolność, a śmierć zakończyła wszystko" - podkreśliła zastępca rzecznika prasowego KUL Monika Stojowska.

Wśród przedstawionych ofiar jest także m.in. studiująca farmację 20-letnia Yevheniia, która zginęła w wyniku rosyjskiego nalotu w Mariupolu, 22-letni student dziennikarstwa Oleksandr, który był kierowcą batalionu patrolowego na linii frontu i zginął w trakcie zadania taktycznego w obronie Mariupola. Z kolei 18-letniego Valentyna, studenta turystyki w Czernihowie zastrzelili rosyjscy żołnierze z pojazdu opancerzonego.

Ekspozycja była prezentowana już w ponad 45 uczelniach wyższych na całym świecie m.in. w Japonii, Australii i Kanadzie, Danii, Irlandii, Norwegii, USA, czy Indiach. Inicjatorem projektu jest Ukraińsko-Kanadyjski Związek Studentów. Jak wyjaśniono, dyplomy zawierają fotografie i osobiste historie studentów oraz QR-kody prowadzące do strony internetowej projektu. Głównym celem inicjatywy jest uczczenie pamięci tych studentów, którzy oddali życie za ojczyznę.

"Gdy znalazłem informację o projekcie w Internecie zrozumiałem, że nie do końca doceniam to, że mam możliwość studiowania i jak bardzo powinienem być za to wdzięczny. W odruchu serca podjąłem decyzję, że chcę tę wystawę sprowadzić na KUL. Tak też zrobiłem" - zaznaczył Mykhailo Dziubii, pochodzący z Ukrainy student KUL, inicjator przedsięwzięcia.

Jak przekazała zastępca rzecznika KUL, aktualnie na uczelni studiuje 485 osób z Ukrainy. "Od początku konfliktu zbrojnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wspierał ogarniętą wojną Ukrainę. Wystawa +Niewydane Dyplomy+ jest kolejnym wyrazem naszej solidarności z państwem, w którym wciąż trwają działania wojenne" - zauważyła Stojowska.

Ekspozycja będzie dostępna do obejrzenia od 15 do 22 marca w atrium Collegium Norwidianum KUL. Następnie dostępna będzie od 22 marca do 13 kwietnia w Collegium Jana Pawła II KUL.