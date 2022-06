Lublin: Noc Kultury przyciągnęła tłumy zwiedzających

Tłumy zwiedzających przyszły w nocy z sobotę na niedzielę do centrum Lublina, żeby wziąć udział w koncertach, wystawach, spektaklach przygotowanych podczas Nocy Kultury. „To święto powrotu do życia takiego jak kiedyś” – stwierdziła dyrektorka Nocy Kultury Joanna Wawiórka-Kamieniecka.

W nocy z soboty na niedzielę na ulicach Starego Miasta i Śródmieścia w Lublinie przebywają tłumy osób zainteresowanych koncertami, wystawami, spektaklami, pokazami sztukmistrzów zorganizowanymi podczas Nocy Kultury.

Dużym zainteresowaniem cieszy się instalacja artystyczna w formie olbrzymiego drzewa na pl. Po Farze inspirowana rajem utraconym oraz ponad stumetrowy wąż rozwieszony nad ul. Grodzką. Autorem obu instalacji jest Jarosław Koziara. Pod jego kierunkiem studenci Wydziału Artystycznego UMCS przygotowali też stado kolorowych rajskich ptaków, które zawisły nad ul. Złotą. Natomiast nad ul. Jezuicką rozwieszone zostały poszewki na pościel z wypisanymi fragmentami piosenek i poezji.

Dużo osób zgromadziło się także na pl. Litewskim, gdzie odbył się koncert muzyki jazzowej i klasycznej. Natomiast śródmiejskie i staromiejskie restauracje przygotowały dla swoich gości koncerty i występy stand-uperów. Część atrakcji miała ograniczoną liczbę miejsc i ustawiają się do nich kolejki.

W programie imprezy organizatorzy wskazali ponad 100 wydarzeń w 12 miejscach.

Wawiórka-Kamieniecka stwierdziła, że to pierwsze tak duże wydarzenie premierowe związane z kulturą, sztuką i muzyką w Lublinie od zakończenia epidemii.

"Po dwóch latach posuchy i pandemicznej tęsknoty bardzo się cieszę, że Noc Kultury znów się odbyła. Myślę, że to pierwsza impreza w Lublinie, która jest świętem powrotu do życia takiego jak kiedyś" - powiedziała dyrektorka Nocy Kultury.

Jej zdaniem, turystów na Noc Kultury przyciąga przede wszystkim Lublin i jego zabytkowe Stare Miasto, a prezentowane podczas imprezy prace plastyczne są dedykowane konkretnym miejscom.

"Nie jest to wystawa jeżdżąca od miasta do miasta i ustawiana na placach, tylko nasi współpracownicy, artyści, twórcy projektują swoje prace pod konkretne miejsca, bramy, place i odwołują się do lubelskich historii" - wyjaśniła.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował, że w nocy 4/5 czerwca br. przejazd liniami nocnymi N1, N2 i N3 będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych, a linie będą kursowały częściej: od godz. 22:00 do 01:30 co 20 minut, od godz. 01:30 do 4:30 co 60 minut.

Noc Kultury organizowana jest w Lublinie od 2007 r. Dwa lata temu impreza została odwołana z powodu pandemii. W ubiegłym roku, również ze względów bezpieczeństwa, Noc Kultury wydłużono do siedmiu tygodni.