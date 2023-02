Lublin: Od marca ruszy system kontroli pojazdów wjeżdżających bez zezwolenia na Stare Miasto

Od marca ruszy elektroniczny system kontroli pojazdów wjeżdżających bez zezwolenia na Stare Miasto w Lublinie. Specjalne kamery będą weryfikować tablice rejestracyjne w dwóch punktach. W 2022 r. strażnicy miejscy nałożyli blisko 400 mandatów na ok. 54 tys. zł. za brak wymaganego zezwolenia.

O uruchomieniu elektronicznego systemu do rejestracji pojazdów wjeżdżających na Stare Miasto poinformowano na wtorkowej konferencji prasowej. Kamery umieszczone będą przy ul. Noworybnej i ul. Olejnej.

"Poprzez odpowiednią aplikację system będzie analizował, które pojazdy mają uprawnienia, a które ich nie posiadają (…) To jest oprzyrządowanie techniczne, które umożliwia skuteczniejszą i bardziej sprawną kontrolę ruchu na Starym Mieście" - wyjaśnił zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk, zapowiadając, że system ruszy od marca br.

Komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk poinformował, że w ubiegłym roku nałożono blisko 400 mandatów na kwotę ponad 54 tys. zł za wjazd na Stare Miasto bez wymaganego zezwolenia. "Plus jeszcze 250 osób, które chciały wjechać, ale jak zobaczyły strażników przy wjeździe, to zawróciły - to też byli potencjalni sprawcy wykroczeń" - dodał.

Przypomniał, że od września ub.r. za niestosowanie się do znaku zakazu ruchu grozi 8 punktów karnych i mandat do 500 zł. "System umożliwia nam bezpośredni podgląd na kamery, z przekazaniem sygnału, że wjechał kierowca, który nie jest na liście osób uprawnionych" - wyjaśnił komendant, dodając, że od razu po otrzymaniu sygnału, strażnicy będą reagować na miejscu zdarzenia.

Dariusz Działo, dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością zwrócił uwagę, że wjazd na Stare Miasto w Lublinie możliwy jest na podstawie identyfikatorów. "Aktualnie wydano 462 zezwoleń, z czego 140 są wydane dla mieszkańców" - sprecyzował.

Resztę stanowią identyfikatory czasowe wydane dla hoteli, instytucji kultury, na okoliczność ślubów lub w związku z remontami. Do tego na Stare Miasto mogą wjeżdżać pojazdy zaopatrzenia (w godz. 6-11), pojazdy służb komunalnych, Straż Miejska, Policja oraz taksówki przewożące osoby starsze bądź z niepełnosprawnościami.

Koszt instalacji systemu wyniósł blisko 100 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Rady Dzielnicy Stare Miasto.