Lublin: Od początku wojny lubelska Caritas przekazała na Ukrainę dary za ponad 23 mln zł

Od początku wojny lubelska Caritas przekazała na Ukrainę dary o wartości ponad 23 mln zł. Transporty humanitarne dotarły m.in. do Charkowa, Buczy, Winnicy – poinformowano w sobotę podczas Gali Wdzięczności w Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Jak przekazano w czasie uroczystości, od początku wojny lubelska Caritas wysłała 222 ciężarówek i 151 busów z darami na Ukrainę, o łącznej wartości ponad 23 mln zł. Pomoc dotarła m.in. do Charkowa, Lwowa, Łucka, Równego, Buczy, Winnicy. Blisko 16 tys. osób skorzystało z pomocy doraźnej oferowanej przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, a ponad 500 osób znalazło schronienie w ośrodkach Caritas - obecnie jest to 37 osób.

"Podczas zbiórek w parafiach do puszek trafiło 1,6 mln zł. Ponad 800 tys. zł zostało przeznaczonych do darczyńców indywidualnych, a 7,6 mln zł od firm i z różnych projektów. Od zagranicznych darczyńców i partnerów było to ponad 10 mln zł" - przekazano podczas sobotniej gali.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej ks. Paweł Tomaszewski podziękował arcybiskupowi lubelskiemu Stanisławowi Budzikowi, dyrektorowi Caritas Polska ks. Marcinowi Iżyckiemu, wojewodzie lubelskiemu Lechowi Sprawce oraz pracownikom i wolontariuszom lubelskiej Caritas. "To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pracownicy Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Przez rok z 40 stała się nas ponad setka. Bardzo dziękuje wolontariuszom za waszą postawę serca, otwartość, za ogrom pracy wolontariackiej - dodał ks. Tomaszewski.

Arcybiskup lubelski przypomniał, że pomoc Ukrainie jest nadal potrzebna. "Równocześnie ufamy, że Ukraina zwycięży, że budujemy naszą wspólną przyszłość i przyjaźń - dodał abp Budzik.

Podczas uroczystości był obecny na miejscu również pochodzący z Lublina dyrektor charkowskiego Caritas ks. Wojciech Stasiewicz, który w piątek wyjechał z Charkowa. "Noc spędziliśmy pod Kijowem. Niestety rano pojawiła się dobra i zła informacja. Dobra to ta, że na Krymie coś z tym mostem się stało - dla nas to jest dobra informacja - natomiast niestety w Charkowie były też kilkakrotne ataki rakietowe" - powiedział duchowny.

"Z tego miejsca chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce i wszystkim organizacjom, które przez tak długi czas nas wspierały: Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Lubelskiej - przez te siedem miesięcy to są ogromne transporty pomocy humanitarnej, z której skorzystało dziesiątki tysięcy osób w Charkowie i obwodzie charkowskim. Dzięki temu najbardziej potrzebujący mają wsparcie" - dodał ks. Stasiewicz.