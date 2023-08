Lublin: Piesza pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę

45. Lubelska Pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę wyruszyła w czwartek z archikatedry lubelskiej. Wierni będą rozważać nauczania założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia.

Pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą z udziałem metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika w archikatedrze. W homilii wygłoszonej podczas nabożeństwa przypomniał, że pierwsza pielgrzymka z Lublina do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze wyrusza po raz 45. "To sanktuarium jest przedmiotem tęsknoty wielu ludzkich serc i licznych pielgrzymów z całego świata" - powiedział i stwierdził, że na Jasnej Górze "ziemia spotyka się z niebem, a człowiek z Bogiem".

"Szczególnym przewodnikiem w tym roku w drodze na Jasną Górę będzie sługa boży Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie, związany bardzo z Lublinem i z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim" - powiedział metropolita i przypomniał, że pątnicy będą uczestniczyć w programie formacyjnym opartym o dziesięć "Drogowskazów nowego człowieka" ks. Blachnickiego.

"Modlimy się, aby został dołączony wkrótce do grona świętych i błogosławionych" - powiedział dodając, że ks. Blachnicki "od młodzieńczych lat pracował nad sobą i swoim charakterem" i "jest dla nas wzorem".

"Charakter - napisał w swoim notesie - to nieugiętość woli w służbie zasad uznanych za prawdziwe. Swoim przykładem pociągał dziesiątki tysięcy ludzi: dzieci, młodzież, dorosłych, małżeństwa, rodziny. Uczestnicy spotkań oazowych szybko zaczęli go nazywać +ojcem+" - powiedział metropolita dodając, że ks. Blachnicki "poświęcił wszystkie siły dla swojego dzieła, ale zawsze najważniejszy był dla niego człowiek, który powinien się odnowić, otworzyć na światło Chrystusa i uczynić to światło swoim życiem".

"Dzisiaj założony przez ks. Blachnickiego Ruch Światło-Życie jest największym ruchem odnowy religijnej w Polsce. Rozwija się także w wielu innych krajach Europy i świata" - stwierdził metropolia. Jak podał, do dziś w działalność ruchu zaangażowało się ponad 2 mln osób.

Nawiązując do Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia abp Budzik zauważył, że uczestniczy w nich ponad 500-osobowa reprezentacja młodzieży archidiecezji lubelskiej.

Jak informował dyrektor pielgrzymki ks. Mirosław Ładniak, dla osób, które nie mogą uczestniczyć w 12-dniowej pielgrzymce na całej długości w tym roku wprowadzono autokar, który codziennie rano będzie dowoził pątników na szlak, a wieczorem odwoził do Lublina. Mówiąc o nowościach ks. Ładniak wspomniał także o aplikacji, dzięki której można na bieżąco śledzić grupy pielgrzymkowe na mapie.

Na placu przed archikatedrą do drogi przygotowywała się Katarzyna z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która powiedziała PAP, że to jej pierwsza pielgrzymka. "Przez długi czas bałam się pójść na pielgrzymkę, bo jest to wyzwanie, ale myślę, że warto. To będzie nowe doświadczenie dla mojej wiary" - powiedziała przyznając, że na Jasną Górę idzie z intencjami swoimi i swoich bliskich.

Zawodowy kierowca Mateusz powiedział PAP, że to jego czwarta pielgrzymka. "Cztery lata temu na Święty Krzyż wchodziliśmy z żoną z intencją o dar macierzyństwa i ojcostwa. To był 8 sierpnia. Rok później, 8 sierpnia urodził się Antoni" - stwierdził. Jak dodał, dzisiaj syn wyrusza z nimi na pierwszą pielgrzymkę w swoim życiu. "Dziś idziemy we troje, jutro żona prawdopodobnie jeden dzień pójdzie i niestety musimy wracać do swoich obowiązków" - przyznał.

Wierni mają do przejścia ok. 320 km. Po drodze będą nocować w szkołach i prywatnych domach. Pierwszego dnia uczestnicy dojdą do Bełżyc. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia.