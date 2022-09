Lublin: Pionierska operacja onkologiczna z zastosowaniem chirurgii robotowej

Operacja polegała na połączeniu dwóch zaawansowanych metod w czasie jednego zabiegu. Chodzi o chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (tzw. HIPEC) z chirurgią robotową. Jest to pierwsza taka operacja w Polsce i druga na świecie – przekazał PAP kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK1 w Lublinie prof. Wojciech Polkowski.

Prof. Polkowski poinformował PAP o innowacyjnej operacji onkologicznej z zastosowaniem chirurgii robotowej, przeprowadzonej przez specjalistów z lubelskiej kliniki. Wyjaśnił, że polegała ona na połączeniu dwóch zaawansowanych metod w czasie jednej operacji.

"Chodzi o chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (tzw. HIPEC) z chirurgią robotową. Jest to pierwsza taka operacja w Polsce i druga na świecie. Do tej pory w literaturze fachowej opisano tylko jeden taki zabieg - w 2019 r. w Klinice Mayo w Rochester w USA" - przekazał profesor.

Operację przeprowadzili dr hab. n. med. Karol Rawicz-Pruszyński w asyście dr. Michała Mireckiego.

Szef kliniki chirurgii onkologicznej podkreślił, że w czasie operacji zastosowano robota chirurgicznego Versius, który był wykorzystany do pierwszej części zabiegu tzw. chirurgii cytoredukcyjnej, polegającej na usunięciu wszystkich nacieków nowotworowych w jamie otrzewnej.

Zapytany, na czym polega przewaga chirurgii robotowej nad laparoskopową czy otwartą, zaznaczył, że jest ona zdecydowanie lepsza od nieuzbrojonego oka chirurga.

"To jest inna epoka jakości obrazu 3D, nawet w zestawieniu z metodą laparoskopową. Można to porównać do pierwszego radzieckiego telewizora kolorowego ze współczesną telewizją w 4K. Najwyższa jakość i głębia obrazu oraz możliwość dużego powiększenia, pozwala chirurgom na bardzo precyzyjną ocenę i operowanie" - wyjaśnił szef kliniki chirurgii onkologicznej.

Dodał, że instrumenty robotyczne są zakończeniem przegubowego ramienia, które pracuje w płaszczyznach nieosiągalnych dla człowieka ze względu na ograniczenia anatomiczne. Każdy instrument wygina się i pracuje w każdej z tych płaszczyzn w o wiele większym zakresie, co pozwala pracować chirurgowi z nieosiągalną do tej pory precyzją i komfortem.

"Co też istotne, instrumenty medyczne podłączone są do ramion robota, którymi steruje chirurg przy konsoli. Dzięki temu, jest to bardzo ergonomiczne, ponieważ lekarz nie musi stać sześć godzin przy operacji" - uzupełnił profesor.

Nawiązując do niedawno przeprowadzonej operacji w SPSK1, wyjaśnił, że po części chirurgicznej, podczas której usunięto nacieki nowotworowe, lekarze mogli przejść do zastosowania chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (tzw. HIPEC).

"Jest to płukanie otrzewnej roztworem cytostatyków podgrzanych do temperatury maksymalnie 43 st. Celsjusza. Taki płyn wtłaczany jest dzięki specjalnemu systemowi do jamy otrzewnej, gdzie przez około godzinę następuje płukanie. Chodzi o +wyczyszczenie+ całej jamy brzusznej z komórek nowotworowych, które mogły pozostać jeszcze na powierzchni otrzewnej. Jak mówi papież tej metody Paul Sugarbaker: chorego zabija to, czego chirurg nie widzi, stąd chemioterapia dootrzewnowa jest tak ważną częścią leczenia" - wyjaśnił prof. Polkowski.

Innowacyjną operację onkologiczną z zastosowaniem chemioterapii dootrzewnej i przy użyciu robota chirurgicznego przeprowadzono 69-letniej pacjentce z niezwykle rzadkim nowotworem otrzewnej.

"Guz rozpoznany był kilka miesięcy temu przy okazji wycięcia wyrostka robaczkowego +na ostro+ w powiatowym szpitalu. Po badaniu mikroskopowym okazało się, że to nowotwór, który zaczyna szerzyć się w otrzewnej" - powiedział szef kliniki.

Zapytany o to, co 20 lat temu medycyna zaoferowałaby w takim przypadku, odpowiedział, że po wycięciu wyrostka - prawdopodobnie nic.

"Jest to bardzo wolno postępująca choroba, ale nieleczona prowadzi do zgonu" - dodał chirurg.

Nawiązując do tego, że kiedyś marzeniem polskiego szpitala było posiadanie robota da Vinci, profesor Polkowski odpowiedział, że teraz - bardziej od posiadania tego typu sprzętu - zależy mu na wyszkoleniu odpowiedniej liczby młodych specjalistów chirurgii robotowej.

"Można powiedzieć, że w Lublinie jesteśmy w pierwszej klasie szkoły podstawowej pod tym względem, a chcemy dobrnąć do matury i zakończyć to świadectwem dojrzałości. W chirurgii określamy to krzywą uczenia się" - wyjaśnił szef kliniki.

Dodał, że w metodzie HIPEC lubelscy lekarze ze szpitala klinicznego nr 1 zakończyli już proces kształcenia. Od 2010 r. chirurdzy z Lublina mają na swoim koncie około 330 operacji, co - jak podkreślił profesor - stanowi największe doświadczenie w Polsce.

"Pierwsza nasza chora operowana z zastosowaniem metody HIPEC żyje do dzisiaj. Jest już w podeszłym wieku, ale nie ma oznak nawrotu choroby" - przekazał prof. Polkowski.

Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii stosowana jest w dwóch grupach pacjentów: w leczeniu rzadkich nowotworów jamy otrzewnej - śluzaka czy śródbłoniaka - oraz w przypadku przerzutów do otrzewnej, np. u chorych na raka jajnika, jelita grubego czy żołądka. Jak zaznaczył profesor, nie jest to metoda leczenia przeznaczona dla chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej z zajęciem otrzewnej.

"Zabiegowi poddawani są pacjenci we wczesnej fazie zaawansowania. Poza tym chory musi być w dobrym stanie ogólnym, żeby wytrzymać takie leczenie" - uzupełnił.

Zapytany o dalsze plany związane z chirurgią robotową w lubelskiej klinice, odpowiedział, że raz w miesiącu przez tydzień specjaliści będą operować chorych onkologicznie przy użyciu robota Versius, aby nabrać doświadczenia i umiejętności.

"Za 10 lat dzisiejsze pokolenie młodych chirurgów będzie operować niemal wszystkich pacjentów robotem. Może teraz jest to jeszcze trudno wyobrażalne, ale tak będzie" - zaznaczył prof. Polkowski.