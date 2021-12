Lublin: Policja bada przyczyny pożaru zabytkowego budynku w centrum miasta

Policja ustala przyczyny poniedziałkowego pożaru zabytkowego budynku w lubelskim Śródmieściu. Obiekt przez lata był nieużytkowany. Strażacy wstępnie oszacowali straty na 100 tys. zł.

"Zaplanowane są oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, które mają odpowiedzieć na pytanie o przyczynę pożaru, w tym ewentualny udział osób trzecich" - poinformował PAP rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek.

Zgłoszenie o pożarze w pustostanie przy ul. Wesołej 8 w Lublinie strażacy otrzymali w poniedziałek o godz. 6.40. Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny i uczestniczyło w niej 10 zastępów straży pożarnej.

"W kulminacyjnym momencie w gaszeniu pożaru uczestniczyło 35 strażaków" - powiedział PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. kpt. Andrzej Szacoń. Dodał, że akcję utrudniało intensywne zadymienie, położenie budynku oraz zamurowane okna i drzwi. "Musieliśmy wyburzyć zamurowania, żeby móc wejść do środka i znaleźć wszystkie zarzewia ognia" - podał strażak.

Poinformował, że dogaszanie pogorzeliska trwało do godz. 13.25. W środku nie znaleziono poszkodowanych.

"Pożar zniszczył poddasze, dach i wnętrze budynku. Strat wstępnie oszacowano na 100 tys. zł. Przyczyny pożaru pozostają nieustalone" - powiedział Szacoń.

Lubelski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski jest zaskoczony, że w tym budynku pojawił się ogień. "Czekamy na ustalenia Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Naszą rolą będzie później nakłonienie właściciela nieruchomości, żeby wykonał na początek przynajmniej prace zabezpieczające" - poinformował.

Konserwator przypomniał, że budynek przy ul. Wesołej 8 od lat nie jest nieużytkowany. Po wyprowadzeniu się z niego ostatnich lokatorów przez pewien czas funkcjonował, jako dzikie wysypisko śmieci aż współwłaściciel zabezpieczył miejsce poprzez zamurowanie drzwi i okien.

"Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, jako dom przy ul. Wesołej 8. Z dokumentów, które znajdują się w naszym archiwum wynika, że w latach 80. XVIII wieku, a może jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku nieruchomość należała do Makarewiczów lub Kiełczewskich" - przekazał Kopciowski. Dodał, że część istniejącego budynku można utożsamić z dworem z przełomu XVIII i XIX wieku.

"We wpisie do rejestru zabytków jest mowa o tym, że on może mieć proweniencję jeszcze XVII-wieczną, ale to wymaga szerszej weryfikacji" - powiedział konserwator.