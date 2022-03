Lublin: Ponad stu obywateli Ukrainy wystąpiło o świadczenie 500 plus w ZUS

Ponad stu obywateli Ukrainy wystąpiło o świadczenie 500 plus w ZUS w Lublinie pierwszego dnia przyjmowania wniosków - podała w sobotę PAP regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.

Pierwszego dnia przyjmowania wniosków o świadczenie 500 plus przez obywateli Ukrainy w sali obsługi ZUS w Lublinie było kilka kobiet z dziećmi, które wypełniały dokumenty z pomocą urzędników i tłumaczy zatrudnionych przez ZUS. Wszystkie osoby były obsługiwane na bieżąco.

Korba poinformowała, że w sobotę klienci sali obsługi ZUS w Lublinie zakładali konto na Platformie Esług Elektronicznych ZUS, a także otrzymywali pomoc w złożeniu elektronicznego wniosku o świadczenie wychowawcze 500 plus.

"Wniosek jest wyłącznie elektroniczny i można go składać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS" - powiedziała rzecznik lubelskiego ZUS. Dodała, że uchodźcy z Ukrainy powinni składać wniosek SW-U w języku ukraińskim, a w jego wypełnieniu w placówkach ZUS pomagają tłumacze.

"Planujemy, żeby we wszystkich naszych placówkach byli dostępni tłumacze języka ukraińskiego" - wskazała Korba.

Przypomniała, że comiesięczne świadczenie można pobierać tylko za okres przebywania w Polsce. "Wypłaty będziemy realizowali po przetworzeniu wniosków w maju" - dodała.

Pracująca na sali obsługi Iwona Wieruszewska z oddziału ZUS w Lublinie powiedziała PAP, że większość obywateli Ukrainy, którzy w sobotę przyszli do ZUS miała przygotowane wymagane dokumenty i założone konto bankowe. Problemem bywają literówki i różnice w zapisie nazwisk w rejestrze PESEL i paszporcie. Dodała, że w przypadku różnic klienci są odsyłani do dokonania korekty w urzędzie miasta.

Jak poinformował ZUS, do wypełnienia wniosku o 500 plus są potrzebne: specjalne identyfikatory PESEL opiekuna i dzieci, numer rachunku bankowego w Polsce, polski numer telefonu oraz adres e-mail. Opiekun tymczasowy dziecka do wniosku powinien dołączyć orzeczenie polskiego sądu, które ustanawia taką opiekę.

W niedzielę w godzinach 9-15 dla obywateli Ukrainy otwarte będą placówki w Janowie Lubelskim i Międzyrzecu Podlaskim. W kolejnych dniach pracownicy ZUS będą dyżurować w sprawach 500 plus dla obywateli Ukrainy w Janowie Lubelskim (28-31.03), Józefowie (28-29.03), Komarowie-Osadzie (29.03), Krasnobrodzie (30.03), Turobinie (30.03) oraz w Obszy (31.03).

Od soboty uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego br. i zamierzają pozostać w Polsce z dziećmi mogą składać wniosek o 500 plus.

W poniedziałek ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wśród obsługujących infolinię są uchodźcy z tego kraju. Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00-18:00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów).

Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl. Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS oraz o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Te informacje są publikowane również na stronie internetowej ZUS w języku ukraińskim.