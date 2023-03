Lublin: Prawie 400 komputerów z UNICEF dla lubelskich szkół, w których uczą się ukraińscy uczniowie

Prawie 400 zestawów komputerowych wartych ok. 1,5 mln zł przekazał UNICEF do lubelskich szkół, w których uczą się ukraińscy uczniowie. Ze sprzętu będzie mogło skorzystać ponad 14 tys. uczniów, w tym blisko tysiąc z Ukrainy - poinformował w poniedziałek ratusz.

"Jednym z głównych obszarów współpracy pomiędzy Miastem Lublin i UNICEF jest wsparcie w zakresie edukacji. Stąd kolejna pomoc przekazana przez międzynarodową organizację skierowana jest do lubelskich szkół. Jestem przekonany, że dostarczony sprzęt komputerowy ułatwi organizację oraz prowadzenie zajęć, z których skorzystają zarówno polskie, jak i ukraińskie dzieci" - zaznaczył cytowany w komunikacie ratusza prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Zestawy komputerowe o wartości około 1,5 mln zł trafią do 22 szkół, do których uczęszcza najwięcej ukraińskich uczniów. Każda placówka otrzyma po 18 kompletnych zestawów do wyposażenia pracowni informatycznych. Jak przekazano, łącznie z dostarczonego sprzętu będzie mogło skorzystać ponad 14 tys. lubelskich uczniów, w tym blisko 1 tys. dzieci z Ukrainy.

Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce dr Rashed Mustafa Sarwar dodał, że dostarczone zestawy komputerowe posłużą wszystkim uczniom, a zwłaszcza dzieciom z Ukrainy, które po lekcjach w polskich szkołach będą mogły kontynuować naukę online według ukraińskiego systemu edukacji.

Dzięki wsparciu UNICEF dla lubelskich szkół zakupiono dotychczas pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble, doposażenie kuchni i stołówki, czy specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Nauczyciele z 22 lubelskich placówek otrzymali 44 laptopy do przygotowania i prowadzenia lekcji. W ramach współpracy w miejskich placówkach oświatowych zatrudniono m.in. psychologów, asystentów międzykulturowych.

"Środki przekazane przez UNICEF pozwoliły również na stworzenie przestrzeni integracyjnych w 19 szkołach prowadzonych przez ratusz. Realizowane były także integracyjne zajęcia sportowe dla polskich i ukraińskich dzieci" - podano w informacji prasowej.