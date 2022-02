Lublin: Premiera spektaklu „Kongres futurologiczny” Stanisława Lema w Centrum Kultury - w piątek

Starcie o prawdę, zderzenie sceptycznego świata nauki z wizją utopii i futurystyczny lunapark halucynacji – to wszystko jest u Lema - powiedział Daniel Adamczyk, reżyser spektaklu „Kongres futurologiczny” Stanisława Lema. Premiera w Centrum Kultury w Lublinie w piątek.

Reżyser spektaklu przyznał, że chęć przeniesienia "Kongresu futurologicznego" do teatru wzięła się z zainteresowania literaturą science fiction i twórczością Stanisława Lema.

W ubiegłym roku, razem z czterema innymi reżyserami, przygotował w lubelskim CK krótkie spektakle na podstawie "Solaris", "Astronautów", "Cyberiady" i "Edenu".

"To stało się inspiracją do poszukiwań, do których zaprosiłem Maćka Gorczyńskiego i te poszukiwania skończyły się na +Kongresie futurologicznym+, który - stwierdziliśmy - jest najbardziej nośny, jeśli chodzi o to, jaki przekaz dotyczący świata nas interesuje i czego byśmy oczekiwali od Lema w teatrze" - powiedział Adamczyk.

Twórcą scenicznej adaptacji "Kongresu futurologicznego" jest dramaturg Maciej Gorczyński. Powiedział, że widzowie CK zobaczą powieść Lema ukazaną od początku do końca, ale z pewnymi skrótami. "Nie dopisujemy niczego" - zastrzegł.

Głównym bohaterem powieści jest gwiezdny podróżnik Ijon Tichy, którego zagra aktor Michał Jóźwik. Jarosław Tomica wcieli się w różnych antagonistów, których Tichy spotka na swojej drodze.

"Tak układaliśmy scenariusz, żeby to było przede wszystkim bardzo silnie dialogiczne i z uwagą, że sama powieść dzieli się na dwie części: pierwsza część to jest roller coaster wydarzeń, a druga ma miejsce w utopii - świecie przyszłości, w którym spełniły się wszystkie marzenia ludzkości. Pytanie, czy to nie jest fatamorgana" - wyjaśnił dramaturg.

Gorczyński interpretuje "Kongres futurologiczny", jako opowieść o współczesnym człowieku, o poszukiwaniu prawdy i o tym, czy to w ogóle jest możliwe.

"Tichy w imieniu widzów idzie przez świat i poszukuje prawdy ze specyficznym lemowskim sceptycyzmem" - dodał dramaturg. Według Gorczyńskiego, twórczość Lema to kopalnia cytatów i zabawy. "W jej istocie, w esencji zawartych jest tyle pomysłów z pop kultury, które funkcjonują dzisiaj, że można nimi sypać jak z rękawa" - zastrzegł.

Reżyser spektaklu nazwał powieść Lema "futurystycznym lunaparkiem halucynacji". Dostrzegł w niej zderzenie sceptycznego świata nauki i kreacji futurologicznych, wizji świata utopii i dystopii oraz starcie o prawdę między dwoma postaciami, a także samotność jednostki w otaczającej ją medialnej, facebookowej, telewizyjnej, ideologicznej rzeczywistości.

"Można śmiało odstawić Netflixa i sięgnąć do Lema. Zobaczyć ja wiele proroctw i nurtów science fiction jest u Lema w pisarstwie lat 60. Tam jest +Matrix+, +Czarne lustro+" - powiedział Adamczyk.

Reżyser podkreślił, że równorzędną rolę z aktorami w spektaklu pełni grana na żywo muzyka, która została skomponowana specjalnie na potrzeby sztuki.

"Muzyka interpretuje powieść. Dużo ustawia, sugeruje" - powiedział Adamczyk. Spektakl nazwał "koncertem, w którym aktorzy są wokalistami".

Współkompozytor muzyki Jan Jaworski przyznał, że na bazie skojarzeń po przeczytaniu książki Lema powstał 35-minutowy koncert. "Spotkamy się ze sceną, z aktorami i spróbujemy to zderzyć ze sobą" - dodał.

Wyjaśnił, że muzyka prezentowana podczas spektaklu to połączenie elektronicznego brzmienia syntezatora z instrumentami smyczkowymi: skrzypcami i wiolonczelą oraz trąbką. "Materiału pojawiło się tyle, że stwierdziliśmy, że warto pokazać także sauté" - dodał.

Premiera teatralnej adaptacji "Kongresu futurologicznego" - 25 lutego o godz. 19.00 w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie. Kolejne prezentacje - 27 lutego o godz. 17.00 oraz 28 lutego o godz. 19:00. Natomiast 26 lutego o godz. 19.00 odbędzie się na koncert muzyki pochodzącej ze spektaklu.