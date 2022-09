Lublin: Premiera sztuki "Księżyc i magnolie" w Teatru im. Osterwy - w sobotę

Premiera sztuki "Księżyc i magnolie" Rona Hotchinsona o kulisach powstawania filmu "Przeminęło z wiatrem" odbędzie się w sobotę w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. "To sztuka refleksyjna z elementami komediowymi" - powiedział reżyser Jose Iglesias Vigil.

Reżyser spektaklu podczas czwartkowej próby medialnej powiedział, że to spektakl lekki, ale osadzony w kontekście wojny. "+Księżyc i magnolie+ ma elementy, które nawiązują do powstawania filmu +Przeminęło z wiatrem+, ale też ogólnie do historii lat 40-tych" - wyjaśnił.

Zdaniem dyrektora teatru, Redbada Klynstry-Komarnickiego, komedia powinna dostarczać rozrywki i być mądra. "+Księżyc i magnolie+ spełnia te warunki, a szczególnie w reżyserii Jose Iglesiasa Vigila" - powiedział dodając, że hiszpański reżyser zwraca uwagę na inne rzeczy niż jego polscy koledzy.

"Tak to chyba jest, że w wydaniu hiszpańskim każda komedia robi się egzystencjalna. To jest to, czego szukałem, dlatego cieszę się, że rozpoczęliśmy współpracę" - powiedział.

Premiera spektaklu w sobotę 24 września o godz. 19. Kolejne pokazy: 25, 29 i 30 września oraz 1 i 2 października.

Obsada: Wojciech Dobrowolski (Victor Lonzo Fleming), Anna Nowak (Miss Poppenghul), Włodzimierz Dyła (David O. Selznick) i Paweł Ferens (Ben Hecht). Za scenografię odpowiada Marek Braun. Kostiumy zaprojektował Emil Wysocki. Reżyserem światła jest Jędrzej Skajster.

