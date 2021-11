Lublin: Prof. Marek Pietraś z UMCS z tytułem Najlepszego Zagranicznego Naukowca 2021 r. na Ukrainie

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS prof. Marek Pietraś otrzymał tytuł „Najlepszego Zagranicznego Naukowca 2021 r. na Ukrainie” – poinformował UMCS.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Aneta Adamska, tytuł Najlepszego Zagranicznego Naukowca przyznała prof. Pietrasiowi Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (odpowiednik Polskiej Akademii Nauk) oraz Związek Naukowców Ukrainy.

"Prof. Marek Pietraś został uhonorowany za wkład w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Polską i Ukrainą. Jego przyznanie zostało przegłosowane przez parlament Ukrainy" - poinformowała Adamska.

Prof. Marek Pietraś od wielu lat jest zaangażowany w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Polską i Ukrainą. Najpierw jako kierownik Zakładu (obecnie Katedry) Stosunków Międzynarodowych, w latach 2004-2008 i 2015-2019 jako prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej, a od 2019 r. jako dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Działania te obejmują zarówno rozwój kontaktów naukowych i badań z uczelniami z Ukrainy, jak i wspólnej dydaktyki.

Partnerami Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS są m.in. Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankiwsku, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Akademia Ostrogska.

Kierowany przez prof. Pietrasia Instytut jest miejscem staży nauczycieli akademickich z Ukrainy, miejscem organizacji licznych wspólnych konferencji naukowych, nauczyciele akademiccy z tych ośrodków byli zapraszani przez prof. Pietrasia do prowadzenia zajęć na UMCS, badacze z Instytutu są natomiast zapraszani do partnerskich uczelni. Sam prof. Pietraś wygłaszał referaty na konferencjach na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych oraz w Narodowym Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie.

Od stycznia 2021 r. prof. Pietraś jest kierownikiem polskiej strony międzynarodowego zespołu badawczego, który we współpracy z naukowcami z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie i na zamówienie Sejmu Polski i Rady Najwyższej Ukrainy przygotował obszerny raport na temat partnerstwa Polski i Ukrainy.

W 2022 r. w trzydziestą rocznicę podpisania umowy Polski i Ukrainy o dobrym sąsiedztwie planowane jest przygotowanie wspólnej publikacji środowisk akademickich obu krajów. Na współpracę tę prof. Pietraś uzyskał grant Ministerstwa Edukacji i Nauki.