Lublin: Przysięga nowych żołnierzy i piknik wojskowy z okazji święta 2. Lubelskiej Brygady OT

Uroczysty apel połączony z przysięgą 60 nowych żołnierzy odbył się w niedzielę na Placu Zamkowym w Lublinie w związku ze świętem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podczas pikniku wojskowego na błoniach trwa m.in. pokaz specjalistycznego i bojowego sprzętu.

Od mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników brygady rozpoczęło się szóste święto 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Lubelscy terytorialsi obchodzą je na pamiątkę bitwy partyzanckiej, jaką stoczyły oddziały "Zaporczyków" z niemieckim okupantem pod Krężnicą Okrągłą w gminie Bełżyce, która miała miejsce 24 maja 1944 roku.

Główne obchody z uroczystym apelem, przysięgą 60 nowych żołnierzy, wręczeniem odznaczeń i defiladą miały miejsce na Placu Zamkowym w Lublinie. W liście skierowanym do uczestników wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że uroczysta przysięga jest zwieńczeniem wstępnego szkolenia i początkiem nowej drogi.

"Od dziś zostajecie pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, rozpoczynacie służbę na rzecz swoich społeczności lokalnych (…). Nasze motto +Zawsze gotowi, zawsze blisko+ to nie puste słowa, ale idą za nimi realne i potrzebne działania" - napisał wicepremier w liście, który odczytał dowódca WOT gen. Maciej Klisz.

Szef MON podziękował też nowym żołnierzom za decyzję wstąpienia do 2LBOT. Według niego jest to wyraz ich patriotyzmu i gotowości do pracy dla dobra ojczyzny.

Dowódca WOT gen. Klisz poinformował, że w ten weekend podobne przysięgi odbywają się w siedmiu miejscach w Polsce. "Tylko w ten weekend do służby w WOT wstępuje ponad 370 nowych żołnierzy. Dziękuję za to wam, waszym rodzinom, waszym pracodawcom" - przekazał szef WOT, życząc im spokojnej służby.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wyraził wdzięczność za decyzję o utworzeniu tego rodzaju Sił Zbrojnych. "To wielka wartość; mieszkańcy naszego województwa w sposób szczególny odczuwają dobroć wsparcia ze strony formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie sposób wymienić tych wszystkich form wsparcia, szczególnie od 2019 roku do chwili obecnej" - zaznaczył wojewoda.

Podczas obchodów święta brygady przekazano jej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski należący do por. Jana Szaliłowa ps. Renek, żołnierza Armii Krajowej, który walczył w oddziałach majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora - patrona 2. Lubelskiej Bragady OT. Porucznik Szaliłow poległ w walce z funkcjonariuszami UB we wrześniu 1947 roku.

Wśród nowych żołnierzy WOT była Irmina Michalik, która na co dzień pracuje jako pedagog w przedszkolu. W rozmowie z mediami wyjaśniła, że wstąpiła w szeregi WOT z powodu m.in. konfliktu po wschodniej stronie granicy. "Jako, że kocham swój kraj, jestem patriotką i chciałabym żyć w bezpiecznym kraju, żeby moje dzieci żyły w bezpiecznym domu - stwierdziłam, że może w jakiś sposób sama mogę się przyczynić do tego bezpieczeństwa, dając od siebie chociaż małą cegiełkę" - powiedziała.

18-letni Jakub Szumiło uczy się obecnie w szkole mundurowej w Zamościu. W przyszłości zamierza pójść na studia oficerskie. "Po prostu chciałbym też bronić swojego kraju, żeby moi rodzice, mój młodszy brat żył w bezpiecznym kraju, bez żadnych konfliktów" - dodał nowy żołnierz WOT.

Po głównych obchodach, na błoniach zamkowych rozpoczął się piknik wojskowy. Zainteresowani mogą zobaczyć sprzęt i wyposażenie żołnierzy 2LBOT, w tym FlyEye, WARMATE oraz sprzęt specjalistyczny wykorzystywany podczas akcji kryzysowych oraz zabezpieczania naszej wschodniej granicy. Z kolei jednostki operacyjne prezentują swój ciężki sprzęt bojowy, m.in. Leopardy, Rosomaki, AHS Krab, czy zestaw rakietowy Poprad.

Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora powstała w 2016 r., jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty z siedzibą w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku oraz Zamościu. Obecnie brygada liczy ponad 3 tys. żołnierzy.