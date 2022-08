Lublin: Przyznano tytuły Ambasadorów Województwa Lubelskiego

Za wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i za granicą przyznano w Lublinie kolejne tytuły Ambasadorów Województwa Lubelskiego oraz certyfikaty „Marka Lubelskie”. Wyjątkowo dynamicznie rozwijają się tu liczne firmy i podmioty gospodarcze - napisał premier do uczestników sobotniej gali.

W liście odczytanym przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rolniczo-przemysłowy charakter Lubelszczyzny sprawia, że wyjątkowo dynamicznie rozwijają się tu liczne firmy i podmioty gospodarcze.

"Lata doświadczeń owocują coraz wyższym poziomem usług i jakością wytwarzanych produktów, dlatego tak ważna jest inicjatywa promocji regionu poprzez wspieranie rodzimych przedsiębiorstw i promowanie liderów, których wyroby cieszą się uznaniem konsumentów. Podmioty, które mogą szczycić się zdrowymi i ekologicznymi artykułami, świadczące najlepsze usługi, po otrzymaniu certyfikatu +Marka Lubelskie+ mogą z powodzeniem konkurować na rynku krajowym i za granicą" - zaznaczył premier.

Morawiecki pogratulował nowym laureatom tytułów Ambasadora Województwa Lubelskiego. "Jestem przekonany o skuteczności Państwa działania" - dodał.

Zdaniem marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, największym bogactwem Lubelszczyzny oprócz - jak powiedział - urodzajnych, ekologicznych ziem, jest kapitał ludzki. "I my będziemy chcieli wykorzystać ten kapitał, który spowoduje, że przyciągniemy tutaj kapitał, czy to z Niemiec, czy z jakiegokolwiek innego kraju, czy też kapitał polski, który będzie miał i ma stworzone warunki do permanentnego rozwoju" - stwierdził marszałek.

Ambasadorem Województwa Lubelskiego za 2021 rok w kategorii Osoba została dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie prof. Elżbieta Starosławska. Z kolei Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie została nagrodzona w kategorii Instytucja, a producenta drzwi Erkado uhonorowano w kategorii Firma.

Tytuł Ambasadora Specjalnego Województwa Lubelskiego za 2021 rok otrzymał Tomasz Wójtowicz, pochodzący z Lublina reprezentant Polski w siatkówce. Wójtowicz jest złotym medalistą Mistrzostw Świata w Meksyku w 1974 r. oraz Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 r., wielokrotnym medalistą Mistrzostw Europy.

Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego przyznawany jest od 1999 roku za szczególny wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i za granicą. O wyborze laureatów decyduje kapituła pod przewodnictwem marszałka województwa lubelskiego. Do tej pory tytułem ambasadora uhonorowano ponad 70 osób, w tym 6 tytułem specjalnym. Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są m.in.: Budka Suflera, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas sobotniej gali Ambasadora Województwa Lubelskiego przyznano również certyfikaty "Marka Lubelskie" pięciu przedsiębiorstwom z regionu: Barbara Rusiecka-Górniak "Czarna Malina", Ekologiczne Gospodarstwo "Pod Kasztanem" Robert Janowski, K&M Business Marek Korczyk, "Winnica Kazimierskie Wzgórza" Marek Rak, Bogumiła Rak i Wrap Masters Sp. z o.o.