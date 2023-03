Lublin: Radni przyjęli stanowisko w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II

Podczas czwartkowej sesji radni Lublina przyjęli stanowisko ws. obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Uznali m.in., że był największym w historii ambasadorem Polski, jej historii, tradycji i wartości. Za przyjęciem stanowiska głosowało 25 radnych, przeciwko było 3 radnych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Projekt stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II zaprezentował na sesji radny PiS Tomasz Pitucha. Po przyjęciu poprawki, polegającej na usunięciu akapitu dotyczącego potępienia szkalowania dobrego imienia papieża "poprzez haniebne ataki, mające zniszczyć autorytet i wypaczyć pamięć o nim", radni przeprowadzili burzliwą dyskusję.

Zdaniem radnego Grzegorza Lubasia z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, rada miasta nie jest odpowiednim organem do podejmowania tego typu stanowisk. "Wierzę w to, że jest to wielkie zadanie dla historyków i Kościoła, który na pewno otworzy swoje archiwa i pozwoli w uczciwy sposób przeprowadzić cała procedurę, wszystkie niejasności wyjaśnić i rozwiać wątpliwości" - wyjaśnił Lubaś.

Dariusz Sadowski z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka określił to stanowisko jako "czystą grę polityczną". "Nie uwierzę, że nagle po obejrzeniu, bądź nie, jednego reportażu wszyscy samorządowcy w Polsce rano wstali i uznali, że trzeba zgłaszać stanowiska, uchwały w obronie papieża (…) Tak naprawdę nie chodzi tu u osobę papieża, ale chodzi o paliwo polityczne" - ocenił.

Radny klubu PiS Marcin Jakóbczyk wskazał, że w zaproponowanym stanowisku nie ma niczego kontrowersyjnego. "Jest to bardzo łagodne stanowisko. I proszę nie mieszać tego do jakichkolwiek celów politycznych. I choć raz uwierzcie państwo, o co proszę, że możemy się tutaj kierować tylko i wyłącznie wartościami, tymi którymi głosił Jan Paweł II" - zaapelował Jakóbczyk.

Radna PiS Małgorzata Suchanowska zauważyła, że "osoba Jana Pawła II sama się broni". "Tej osoby bronić nie trzeba. To był człowiek, który całym swoim życiem pokazał, jak trzeba żyć, jak trzeba się zachować, jakie wartości młodzieży przekazywać, żeby ta młodzież uznawała i miała za przykład w życiu" - powiedziała radna wskazując, że papież jest "przykładem naszego Kościoła katolickiego, naszej ojczyzny Polski".

Po 1,5-godzinnej dyskusji radni odrzucili drugą poprawkę, która miała polegać na dopisaniu w treści dokumentu zdania wyrażającego sprzeciw "wobec wykorzystywania postaci świętego Jana Pawła II dla bieżących celów politycznych".

Ostatecznie za przyjęciem stanowiska ws. obrony dobrego imienia Jana Pawła II głosowało 25 radnych, przeciwko było 3 radnych.

W przyjętym stanowisku podkreślono, że papież Jan Paweł II swoim życiem i działalnością wywarł wielki wpływ na losy Polski i świata. "Już jako biskup krakowski zdecydowanie bronił prawdy i człowieka przed zagrożeniem ze strony władzy komunistycznej. Bronił polskiej kultury i tożsamości ukształtowanej w wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa" - napisali radni.

W treści dokumentu zwrócono również uwagę, że Jan Paweł II był największym w historii ambasadorem Polski, jej historii, tradycji i wartości. W ich ocenie, jak nikt inny, przyczynił się do upadku muru berlińskiego, komunizmu w Polsce i Europie. "Jego osoba i nauka społeczna były inspiracją do powstania Solidarności, wielkiego ruchu społecznego, który także tu - w Lublinie, poprzez wydarzenia Lubelskiego Lipca'80 wyzwolił lawinę, która zmieniła oblicze Polski, Europy i świata" - przypomniano.

"A kiedy mur upadł - odpowiedzialnie i z troską o przyszłość powtarzał: +Nie ma Solidarności bez miłości+, wzywając do ustanowienia nowego porządku społecznego opartego na poszanowaniu godności człowieka od momentu poczęcia aż do jego naturalnej śmierci" - dodano.

W stanowisko wspomniano również, że Karol Wojtyła wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 1997 roku nadano papieżowi Janowi Pawłowi II honorowe obywatelstwo Lublina.

W marcu br. stacja TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.