Lublin: Rusza rozbudowa szpitala wojskowego za ponad 95 mln zł

W Lublinie rozpoczyna się rozbudowa szpitala wojskowego za 95 mln zł. Na dodatkowym piętrze nad głównym gmachem placówki znajdzie się oddział kardiologii i neurochirurgii. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2025 roku.

Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji odbyło się w czwartek w Szpitalu Wojskowym w Lublinie. Koszt rozbudowy placówki wynosi ponad 95 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa w ramach Planu Inwestycji Budowlanych MON.

Prace budowlane polegać będą na nadbudowie dodatkowego piętra nad gmachem głównym szpitala przy Al. Racławickich.

"Ta przestrzeń zostanie wykorzystana do umiejscowienia tam dwóch oddziałów: kardiologii i neurochirurgii. Pozwoli to przede wszystkim na rozszerzenie świadczeń i spowodowanie, aby komfort przebywania pacjentów był o wiele wyższy" - wyjaśnił komendant szpitala płk Aleksander Michalski.

Kierownik oddziału kardiologii dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek powiedział, że chce, aby to był jeden z najlepszych ośrodków w kraju. "Już w tej chwili wykonujemy najwięcej zabiegów na naczyniach wieńcowych w województwie lubelskim, tj. około 1,5 tys. zabiegów rocznie" - przekazał kierownik.

Zaznaczył, że w nowej bazie lokalowej powstanie specjalistyczny ośrodek chorób serca z salą hybrydową, z kardiochirurgią.

"Niewątpliwie bardzo potrzebny jest nam oddział kardiochirurgii, który spowoduje, że będziemy mogli wykonywać zabiegi strukturalne serca, których do tej pory nie wykonywaliśmy np. przezskórną naprawę zastawki aortalnej w przypadku jej wady" - sprecyzował dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek.

Nawiązując do ewentualnych utrudnień dla pacjentów podczas remontu. komendant szpitala odpowiedział, że planowane są czasowe ograniczenia liczby łóżek.

"Niewątpliwie mogą zdarzyć się pewne uciążliwości, ale będziemy starali się je minimalizować, aby komfort przebywania naszych pacjentów nie ucierpiał na tym i abyśmy mogli dalej udzielać świadczeń - to był warunek rozpoczęcia współpracy z wykonawcą" - dodał komendant.

Po rozbudowie oddziały kardiologii i neurochirurgii zostaną przeniesione z obecnych lokalizacji do nadbudowanej części szpitala.

"W ich miejsce będziemy chcieli przenieść inne oddziały. Chodzi m. in. o relokację oddziału wewnętrznego i być może rozszerzenie działalności pozostałych oddziałów" - uzupełnił płk Michalski.

Odnosząc się do decyzji o nadbudowie piętra, a nie budowie nowego obiektu, powiedział, że jest to konsekwencja planów podjętych kilka lat temu.

"Nie było innej możliwości niż remont starego budynku, który pochodzi z 1926 r. - był to dawny wydział teologiczny. Jest to obiekt, w którym mamy dość dużo wyzwań inżynierskich i technologicznych do pokonania. Jesteśmy w stałym porozumieniu z konserwatorem zabytków w zakresie niezbędnym do wykonania tej inwestycji. Wszelkie zgody i pozwolenia na budowę zostały już wydane przez uprawnione organy administracji" - poinformował komendant.

Prace budowlane mają zakończyć się w lutym 2025 r. Oddanie do użytku inwestycji planowane jest w grudniu 2025 r. Kolejne 40 mln zł z dotacji MON ma zostać przeznaczone na zakup wyposażenia medycznego.

Szpital Wojskowy w Lublinie dysponuje 300 łóżkami dla pacjentów na kilkunastu oddziałach, m.in. chirurgii, kardiologii, gastroenterologii, neurochirurgii, okulistyki i rehabilitacji. Placówka hospitalizuje rocznie około 13 tys. pacjentów i udziela 66 tys. porad ambulatoryjnych. Jest to placówka dostępna dla wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny.