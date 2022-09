Lublin: Ruszył ponowny proces Kamila M. oskarżonego o zabójstwo ojca

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się w środę ponowny proces Kamila M. oskarżonego o zabójstwo swojego 54-letniego ojca i jego matki - Joanny M. - oskarżonej o zacieranie śladów. Sąd już raz uniewinnił 33-latka i odstąpił od wymierzenia kary matce, ale po odwołaniu prokuratury Sąd Apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas rozprawy w środę zastępca prokuratora rejonowego w Lubartowie Krzysztof Sokół oskarżył 33-letniego Kamila M. o to, że w nocy 19 sierpnia 2020 r. w niewielkiej wsi w gminie Niemce zabił nożem swojego 54-letniego ojca. Zdaniem prokuratora, Kamil M. działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia.

"Przyznaję się do tego, że z mojej ręki zginął ojciec" - powiedział Kamil M., który razem z matką stawił się na rozprawie. Oboje odpowiadają z wolnej stopy. Oskarżony zastrzegł, że nie chciał zabić ojca i podtrzymał swoje wcześniejsze wyjaśnienia.

Oskarżona o zacieranie śladów 58-letnia Joanna M. przyznała, że umyła męża z ziemi, bo był brudny. "Ja go umyłam z ziemi. Ja krwi nie widziałam na twarzy" - wyjaśniła w sądzie.

Następnie powiedziała, że w dniu zdarzenia jej mąż złapał widły i ruszył z nimi w kierunku syna. "Mąż złapał widły i biegł w kierunku syna i krzyczał… No nie użyję tego słowa brzydkiego, ale (krzyczał - PAP) +zabiję cię+" - wyjaśniła dodając, że po jej interwencji mąż odrzucił widły. Dodała, że wcześniej nie opowiedziała o tym zdarzeniu, bo o nim zapomniała.

Sędzia Marta Śmiech odczytała wyjaśnienia złożone przez oskarżonych w prokuraturze i w sądzie. Na wspomnienie wydarzeń z feralnej nocy Kamil M. i Joanna M. zaczęli szlochać.

Sędzia powiedziała, że w związku z podaniem przez oskarżoną nowej informacji konieczne będzie ponowne przesłuchanie świadków i odroczyła rozprawę do 10 listopada.

Do zdarzenia doszło 19 sierpnia 2020 r. około godz. 22-23 w przedpokoju domu M. w gminie Niemce. Według relacji oskarżonego, który był jedynym świadkiem zajścia, ojciec rzucił się na niego, obalił go i przycisnął do podłogi. Wcześniej Kamil M. chwycił nóż. Ojciec zaczął dusić syna. "Zrobiło mi się ciemno przed oczami" - mówił w sądzie oskarżony. Następnie zadał ojcu dwa ciosy nożem i uciekł do swojego pokoju. 54-latek wykrwawił się. Rano jego ciało odnalazła żona. Zawiadomiła przychodnię, która o zgonie poinformowała policję. Tego samego dnia Kamil M. został zatrzymany.

Prokuratura oskarżyła Kamila M. o zabójstwo, a Joannę M. o zacieranie śladów. Według ustaleń śledczych, po odkryciu ciała męża kobieta wyciągnęła dywany spod denata, zabrała je na dwór i spłukała wodą. Następnie umyła zwłoki.

Proces przed Sądem Okręgowym w Lublinie wykazał, że ojciec przez lata znęcał się nad synem. Od 2016 r. będąc pod wpływem alkoholu dwukrotnie złamał mu nos, pobił go - powodując uraz głowy i złamał kostkę w nodze. Według sądu, Kamil M. obawiał się swojego ojca, który był od niego silniejszy.

We wrześniu ub. r. Kamila M. uniewinniono od zarzutu zabójstwa ojca. Zdaniem sądu, mężczyzna działał w obronie koniecznej. Odstąpił od wymierzenia kary matce oskarżonego Joannie M. Od wyroku odwołał się prokurator. W kwietniu br. Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Za zabójstwo grozi dożywotnie więzienie.