Lublin: Ruszył proces 49-latka oskarżonego o podpalenie znajomego

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie ruszył proces 49-letniego Jarosława O. oskarżonego o podpalenie znajomego podczas libacji alkoholowej w marcu 2022 r. w Opolu Lubelskim. Pokrzywdzony oczekuje od niego 5 mln zł odszkodowania i dożywotniej renty.

Prokurator Krzysztof Kręcisz na początku czwartkowej rozprawy oskarżył 49-letniego Jarosława O. o to, że 25 marca ub.r. w Opolu Lubelskim działając z zamiarem bezpośrednim oraz ze szczególnym okrucieństwem usiłował pozbawić życia Marcina P.

Jak podał prokurator, oskarżony oblał pokrzywdzonego rozpuszczalnikiem i podpalił zapalniczką. W wyniku podpalenia Marcin P. doznał poparzeń dróg oddechowych, głowy, przedramion oraz ud obejmujących 28,5 proc. ciała.

Obrażenia - wskazał Kręcisz - skutkowały ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Jarosław O. doprowadzony do sądu z zakładu karnego przyznał się do oblania pokrzywdzonego rozpuszczalnikiem, ale nie do podpalenia. "Wszystko się wymknęło spod kontroli wtedy. Było za dużo alkoholu" - powiedział przyznając, że jest alkoholikiem, ale nigdy nie był agresywny.

"Nie wiem jak to się stało, że on się zapalił. Nie pamiętam tego" - wyjaśnił. Zasugerował, że pokrzywdzony mógł się zapalić od papierosa.

Następnie 49-latek stwierdził, że bardzo żałuje tego co się stało, nie wie co nim kierowało i "pohańbił się na całe życie". "Chyba sam szatan mą ręką kierował. Wolałbym sobie tą rękę odrąbać, żeby to się nie zdarzyło, ale czasu nie cofnę" - powiedział łamiącym się głosem i przeprosił pokrzywdzonego.

25-letni Marcin P. odnosząc się do przeprosin oskarżonego stwierdził, że "nie ma takiej opcji". "Skrzywdził mnie na całe życie" - stwierdził dodając, że po podpaleniu spędził w szpitalu siedem miesięcy, w tym cztery miesiące w stanie śpiączki farmakologicznej, doznał oparzeń trzeciego stopnia, stracił część palców u rąk i nie słyszy na jedno ucho.

Jak stwierdził, oskarżony wcześniej wiele razy mu groził. "Mówił, że mnie podpali, a moją rodzinę wybije" - powiedział.

W dniu zdarzenia - wyjaśnił - przyszedł do O., bo chciał odebrać ponad 300 zł długu. Mężczyźni kłócili się, następnie pili alkohol, ale momentu podpalenia pokrzywdzony nie pamięta, bo w tym czasie spał. O tym co się wydarzyło dowiedział się w szpitalu od odwiedzających go osób.

25-latek oczekuje od oskarżonego 5 mln zł odszkodowania i dożywotniej renty.

Termin kolejnej rozprawy sąd wyznaczył na 17 marca.

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim ustaliła, że 24 marca ub.r. w mieszkaniu Jarosława O. rozpoczęło się spotkanie z udziałem Marcina P. i trzech innych osób, podczas którego spożywany był alkohol.

Następnego dnia rano - ustalili śledczy - uczestnicy libacji byli pod znacznym wpływem alkoholu. Wówczas pomiędzy Jarosławem O. i Marcinem P. doszło do kłótni, podczas której pokrzywdzony żądał zwrotu pożyczonych wcześniej pieniędzy.

Prokuratura wskazała, że w pewnym momencie Marcin P. przysnął, natomiast Jarosław O. przyniósł z łazienki butelkę z rozpuszczalnikiem do farb i lakierów, oblał nim pokrzywdzonego, a następnie podpalił. Pozostałe osoby rzuciły na podpalonego koce, aby stłumić płomienie.

Pogotowie zabrało pokrzywdzonego w stanie ciężkim do szpitala w Łęcznej. Legarze stwierdzili u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

49-latek został zatrzymany w dniu zdarzenia i od tego czasu przebywa w zakładzie karnym.

Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.