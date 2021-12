Lublin: Sąd: uchwała rady miasta w części dotyczącej Górek Czechowskich została wydana z naruszeniem prawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał za niezgodną z prawem uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie studium zagospodarowania Górek Czechowskich, która dopuszczała częściową zabudowę mieszkaniową terenów zielonych w mieście.

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie zapadły dwa wyroki dotyczące uchwalonego w lipcu 2019 r. przez Radę Miasta Lublin nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", pozwalającego na zabudowę mieszkalną części Górek Czechowskich, atrakcyjnego około 100-hektarowego terenu zielonego, należącego wówczas w całości do prywatnego właściciela. Uchwałę zaskarżył m.in. poprzedni wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

W środę WSA uznał uchwałę Rady Miasta Lublin za niezgodną z prawem. "Przy wydawaniu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin doszło do naruszenia zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz obowiązku uwzględnienia przy uchwalaniu studium uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska, przyrody i krajobrazu" - powiedział sędzia Grzegorz Grymuza. Dodał, że naruszenie miało charakter "istotnego naruszenia zasad tworzenia studium".

Uzasadniając wyrok sędzia przypomniał, że przy uchwalaniu studium kierować należy się zasadą ochrony środowiska oraz koniecznością uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze stanu przyrody. Uwarunkowania określać należy na podstawie opracowań ekofizjograficznych.

"W sprawie organ nie dochował takich warunków. Nie ustalił w sposób należyty uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska i przyrody obszaru Górek Czechowskich. W szczególności z uwagi na to, że przy uchwalaniu studium poprzestał na wykorzystaniu nieaktualnych opracowań ekofizjograficznych" - powiedział sędzia Grymuza.

Proces wykazał, że przy sporządzaniu studium ratusz wykorzystał inwentaryzację przyrodniczą miasta Lublin z 1998 r. oraz ekofizjografię do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin z 2009 r. Zdaniem sądu, o nieaktualności opracowania z 2009 r. przesądza to, że w dokumencie nawiązano do planów utworzenia rezerwatu na obszarze byłego poligonu na Górkach Czechowskich, z której to koncepcji później odstąpiono.

"Skoro więc w sposób zasadniczy zmieniła się koncepcja zagospodarowania najistotniejszej części Górek Czechowskich, to tym samym za nieaktualne należy uznać te opracowania ekofizjograficzne, które wskazywały na taki właśnie sposób zagospodarowania tego terenu" - powiedział sędzia Grymuza.

Jak ustalił sąd, nad kompleksową inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą oraz analizą urbanistyczną wąwozów w obszarze Górek Czechowskich od marca 2019 r. pracował zespół naukowców pod kierownictwem prof. Mariana Harasimiuka. Prace prowadzone z inicjatywy Urzędu Miasta nie zostały zakończone do momentu uchwalenia studium przed Radę Miasta Lublin z 1 lipca 2019 r.

"Wydanie uchwały w sprawie uchwalenia studium w sytuacji, kiedy w tym czasie trwały zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin prace związane z opracowaniem kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej oraz waloryzacji środowiska Górek Czechowskich należy uznać za działanie sprzeczne z zasadą ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz nieprowadzące do prawidłowego określenia (…) uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska, przyrody i krajobrazu" - powiedział sędzia Grymuza.

Podczas środowej rozprawy WSA rozpatrywał także skargę na uchwałę Rady Miasta Lublin złożoną przez jedną z mieszkanek Lublina. W ocenie sądu skarga nie zasługiwała na uwzględnienie i została oddalona.

"Wnosząc skargę pani skarżąca miała obowiązek wykazania, że w konkretnym przypadku istnieje związek pomiędzy jej +prawnie gwarantowaną sytuacją+ a zaskarżoną uchwałą polegający na tym, że uchwała ta narusza, czyli pozbawia lub ogranicza, właśnie jej interes prawny lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu. W ocenie sądu, okoliczności tej pani skarżąca nie wykazała" - powiedziała sędzia Joanna Cylc-Malec w uzasadnieniu.

Na zakończenie rozprawy sędzia Marta Laskowska-Pietrzak poinformowała, że stronom przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem WSA w Lublinie.

Po ogłoszeniu wyroku w rozmowie z dziennikarzami skarżąca uchwałę mieszkanka Lublina powiedziała, że po konsultacji z prawnikiem rozważy kasację od wyroku.

Środowy wyrok WSA w Lublinie był już kolejnym w tej sprawie. W grudniu 2019 r. ten sam sąd uznał, że w części dotyczącej Górek Czechowskich doszło do naruszenia zasad tworzenia studium i uchylił jego zapisy dopuszczające zabudowę części tego terenu. Na to orzeczenie skargę do NSA złożył prezydent Lublina Krzysztof Żuk. W lutym NSA uwzględnił skargę, uchylił wyrok WSA w Lublinie i przekazał mu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sprawa przeznaczenia Górek Czechowskich budzi w Lublinie od wielu lat silne emocje. W kwietniu 2019 r. kwestia ich zagospodarowania była przedmiotem pierwszego w Lublinie referendum lokalnego. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie, czy zgadzają się na częściowe ich zabudowanie. Referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji - 12,91 proc. - ale większość uczestników - 67,7 proc. - była przeciwna zabudowie.

Uchwalone w lipcu 2019 r. studium dopuszcza zabudowę mieszkaniową na około 25 ha na Górkach Czechowskich, które mają ponad 100 ha powierzchni. We wrześniu 2019 r. miasto zawarło z właścicielem terenu Górek - spółką TBV - umowę, na mocy której deweloper sprzedał miastu za 1 zł 77 ha terenu Górek Czechowskich, na którym ma urządzić park naturalistyczny kosztem 10 mln zł.