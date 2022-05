Lublin: Samochód ufundowany przez papieża Franciszka trafi do Caritas w Charkowie

Samochód dostawczy ufundowany przez papieża Franiczka dotrze w najbliższych dniach z Lublina do Caritas w Charkowie. Pojazd będzie służyć do rozwożenia darów dla potrzebujących w różnych częściach Charkowa i okolicach.

"Tydzień temu zadzwonił do mnie jałmużnik papieski, ksiądz kardynał Konrad Krajewski z wiadomością, że papież chciałby przeznaczyć pieniądze na jakąś konkretną sprawę. Zadzwoniliśmy do Charkowa do ks. Wojciecha Stasiewicza i okazało się, że tam bardzo potrzebują tego typu samochodu, żeby mogli rozwozić dary do różnych części Charkowa i jego okolic" - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej arcybiskup lubelski Stanisław Budzik, po czym dokonał oficjalnego poświęcenia zakupionego samochodu, aby bezpiecznie służył tym, którzy spieszą z pomocą najbardziej potrzebującym.

Dzięki środkom przekazanym przez papieża Franciszka, Caritas Archidiecezji Lubelskiej zakupiła bus dostawczy, który już w najbliższych dniach trafi do Ukrainy. Dostarczy go na miejsce ks. Rafał Szkopowiec, który służy w jednej z podcharkowskich parafii i był obecny w piątek na konferencji prasowej w Lublinie.

"Dla nas ten samochód będzie ogromnym wsparciem, bo nie dość, że zmieści się w nim naprawdę dużo darów, to jeszcze będziemy mogli zabierać ze sobą wolontariuszy, żeby ludzie czuli, że nie są sami" - zaznaczył ksiądz. Dodał, że najbardziej potrzebne są obecnie na Ukrainie lekarstwa dla rannych, leki dla osób przewlekle chorych, żywność długoterminowa, środki higieniczne i dezynfekcyjne.

Jak podkreślił, mieszkańcy okolic Charkowa zaczynają wracać do swoich domów i starają się wrócić normalności. "Dochodzi nie raz do takich sytuacji, że spadają bomby czy trwa ostrzał rakietowy, a ludzie sadzą kwiatki, sprzątają gruz z ulicy. Robienie czegoś, a nie bezczynność daje ludziom nadzieję, żeby dzielić się nią z innymi. Charków staje się coraz piękniejszy; mam nadzieję, że ta wojna jak najszybciej się zakończy" - dodał ks. Rafał Szkopowiec.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej podała, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę blisko 500 osób skorzystało z całodobowej opieki z ich ośrodków w Firleju, Księżomierzy i Częstoborowicach. Obecnie przebywa w nich 140 osób. Do Ukrainy wysłano 35 busów dostawczych oraz 145 ciężarówek o łącznej wadze 2900 ton i wartość ok. 11,6 mln zł.