Lublin: Setki osób przeszły ulicami miasta w Marszu dla Życia i Rodziny

To nie jest marsz przeciwko komukolwiek; to jest marsz dla dwóch najcenniejszych wartości, jakie mamy na ziemi – mówił w niedzielę metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, odnosząc się do Marszu dla Życia i Rodziny, w którym przeszły setki osób ulicami Lublina.

Po koncercie na placu przed Kościołem Akademickim KUL uczestnicy marszu wyruszyli do Archikatedry Lubelskiej pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika. Wśród setek osób były całe rodziny z dziećmi, z dziadkami, które śpiewały i miały ze sobą np. transparenty z napisem: "Dziękuję, że żyję".

"Jako chrześcijanie wierzymy w to, że życie to jest najcenniejszy dar dany przez Pana Boga. Na jego fundamencie otrzymujemy wszystkie inne dary. Cieszymy się, że akurat ten marsz wypada w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, bo to jest w Kościele święto wielkiej radości" - zauważył abp Budzik w rozmowie z mediami.

Wyjaśnił, że Duch Święty jest tym, który wlewa odwagę, nadzieję i radość w nasze serca. "My chcemy się właśnie cieszyć; to nie jest marsz przeciwko komukolwiek. To jest marsz dla życia, do rodziny - dla tych dwóch najcenniejszych wartości, jakie mamy na ziemi" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że rodzina przekazuje cenne wartości jak np. miłość, budowanie wspólnoty, dążenie do pokoju. Dodał, że tego wszystkiego uczymy się najlepiej w dobrej rodzinie. "Cieszymy się, że tych dobrych rodzin mamy dużo i, że idąc dzisiaj ulicami naszego miasta przy tym pięknym, wiosennym słońcu możemy tę radość wyrazić i dodać odwagi tym rodzinom, które są w kryzysie, które mają trudności" - zauważył metropolita lubelski.

Jak stwierdził, życie to jest piękna przygoda, ale "też nie taka prosta, bo można przegrać życie". "My chcemy to życie wygrać; chcemy przejść przez życie tak, aby zostały po nas dobre ślady - ślady dobroci, miłości, budowania wspólnoty, pokoju" - sprecyzował abp Budzik.

Zdaniem uczestniczącego w marszu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki należy mieć szacunek do życia - od samego jego początku do śmierci. "Jeżeli nie ma szacunku dla życia od momentu poczęcia, to na pewno nie będzie go w życiu dorosłym. Dlatego niezmiernie ważne jest, żeby (podtrzymywać - PAP) tę atmosferę ochrony życia, sprzyjaniu życiu, również poprzez dawanie tego życia wbrew niektórym ideologiom" - powiedział mediom wojewoda.

Marsz dla Życia i Rodziny jest inicjatywą społeczną koordynowaną przez Centrum Życia i Rodziny. Tegoroczna edycja marszów - jak podano - ma za zadanie zwrócić uwagę opinii publicznej, a także polityków, na niski poziom dzietności w Polsce, za który odpowiedzialnych jest wiele czynników społecznych i gospodarczych, ale także dotyczących zmian obyczajowych i kulturowych.

Organizatorem Marszu w Lublinie jest Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz stowarzyszenia i ruchy katolickie, a patronatem honorowym wydarzenie objął metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.