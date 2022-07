Lublin: Śledztwo ws. pożaru wieżowca przy ul. Północnej; straty oszacowano na 2,5 mln zł

Lubelska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru na budowie wieżowca przy ul. Północnej, do którego doszło tydzień temu w Lublinie. Straty oszacowano na ok. 2,5 mln zł. Według wstępnych ustaleń, przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas prac budowlanych.

"Postępowanie zostało wszczęte w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa w postaci pożaru, który zagrażał mieniu w wielkich rozmiarach. Aktualnie przesłuchujemy świadków zdarzenia. Na miejscu były przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego ds. pożarnictwa. Po uzyskaniu opinii biegłego, będziemy mogli powiedzieć coś więcej" - poinformowała we wtorek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

Według kodeksu karnego, za ten czyn grozi do 10 lat więzienia, a jeżeli sprawca działał nieumyślnie - to do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak przypomniał rzecznik KM PSP w Lublinie st. kpt. Andrzej Szacoń do pożaru na budowie wieżowca przy ul. Północnej doszło po godz. 10 w miniony wtorek. W trwającej trzy godziny akcji gaśniczej uczestniczyło prawie 40 strażaków. "Spaleniu uległa styropianowa elewacja budynku, okna i częściowo obróbka dachu. Straty oszacowaliśmy na 2,5 mln zł. Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas prac budowalnych" - przekazał Szacoń.